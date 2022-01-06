Наближається Святвечір! Зимова пора року справді чудова і чарівна, а Різдво – свято з прекрасним духом і традиціями. Одна з традицій – вітати одне одного, а найлегший спосіб – відправити коротеньке смс з побажанням всього найкращого.

Дух Різдва, вираження любові та вдячності допомагають зробити зиму особливою. Як то кажуть: «Час веселитися»! Час бажати іншим добра на Різдво — це те, що допомагає надати цій порі року неповторне радісне відчуття.

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З Різдвяним Святвечором! Сподіваюся, ви зробили всі свої різдвяні покупки і зможете розслабитися біля ялинки за келихом гарного, міцного напою.

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Нехай дух Різдва зігріє ваш будинок любов’ю, радістю та спокоєм. Щасливого Святвечора!

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Бажаю вам щасливого Різдва та міцного здоров’я, достатку та вічної радості у вашому житті.

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Нехай зірки сяють для вас цієї зими і протягом усього року. Вдалого Різдвяного Святвечора!

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Бажаю вам напередодні Різдва радості та щастя, і нехай ви будете благословенні миром, любов’ю та радістю. Щасливого Святвечора!

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Хоч би як далеко ми були, тепло Різдва зблизить нас. Вдалого вам свята!

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У Різдвяний Святвечір я хочу побажати вам радості, та нехай тепло від моїх слів наповнить ваш дім затишком та щастям!

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Яскрава зірочка зійшла

Свята вечеря підійшла.

Кутя, вареники, грибочки,

Фасоля, риба, огірочки.

Нехай лунає в хаті сміх –

з Різдвом Христовим вас усіх!

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Бажаю всього найкращого, що може принести вам життя, щасливого Різдва та року, повного благословень.

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Мир і радість у цю святу ніч. Нехай збудуться всі ваші різдвяні мрії.

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Бажаю вам веселого Святвечора! Нехай ваше свято буде оповите щастям і найщирішою любов’ю!

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Нехай добрі часи теперішнього стануть золотими моментами завтрашнього дня. Нехай Бог зробить ваше життя яскравим, чудовим і радісним. Бажаю добре провести час і щасливого Святвечора!

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Бажаю вам веселого та яскравого Святвечора, наповненого світлом Божої любові.