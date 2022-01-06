Поздравления в СМС с Сочельником

Приближается Рождественский сочельник! Зимнее время года действительно прекрасное и волшебное, а Рождество – праздник с прекрасным духом и традициями. Одна из традиций – поздравлять друг друга, а самый легкий способ – отправить коротенькое смс с пожеланием всего наилучшего.

Дух Рождества, выражение любви и благодарности помогают сделать зиму особенной. Как говорится: «Пора веселиться»! Пора желать другим добра на Рождество – это то, что помогает придать этому времени года неповторимое радостное чувство.

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С Рождественским сочельником! Надеюсь, вы сделали все свои рождественские покупки и сможете расслабиться у елки с бокалом хорошего, крепкого напитка.

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Пусть дух Рождества согреет ваш дом любовью, радостью и спокойствием. Счастливого Сочельника!

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Желаю вам счастливого Рождества и крепкого здоровья, изобилия и вечной радости в вашей жизни.

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Пусть звезды сияют для вас этой зимой и в течение всего года. Удачного Рождественского сочельника!

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Желаю вам в канун Рождества радости и счастья, и да будете вы благословлены миром, любовью и радостью. Счастливого Сочельника!

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Как бы далеко мы ни были, тепло Рождества сблизит нас. Удачного вам праздника!

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В Рождественский сочельник я хочу пожелать вам радости, и пусть тепло от моих слов наполнит ваш дом уютом и счастьем!

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Яркая звездочка взошла

Святая вечеря подошла.

Кутья, вареники, грибочки,

Фасоль, рыба и цветочки.

Пусть раздается в доме смех —

С Рождеством вас всех!

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Желаю всего лучшего, что может принести вам жизнь, счастливого Рождества и года, полного благословений.

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Мира и радости в эту святую ночь. Пусть сбудутся все ваши рождественские мечты.

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Желаю вам веселого Сочельника! Пусть ваш праздник будет окутан счастьем и искренней любовью!

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Пусть хорошие времена станут золотыми моментами завтрашнего дня. Пусть Бог сделает вашу жизнь яркой, прекрасной и радостной. Желаю хорошо провести время и счастливого Сочельника!

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Желаю вам веселого и яркого Сочельника, наполненного светом Божьей любви!