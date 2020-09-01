День знань у 2020 році припадає на вівторок, 1 вересня. Цьогорічний початок навчального року відрізнятиметься від усіх попередніх, адже учні вперше одягнуть медичні маски, йдучи у школу.

А от навчальні заклади з червоної зони залишаться вдома на 14-денному карантині. Однак ніхто не може скасувати свято, яке з року в рік символізує початок навчального року.

Тому Факти ICTV підготували для вас привітання у листівках, які ви можете надіслати своїм вчителям та дистанційно привітати їх з Днем знань.

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Чи підуть діти у школу 1 вересня, залежатиме від того до якої зони карантину належить навчальний заклад.

В Україні з 1 вересня не працюватимуть винятково ті школи, що належать до адміністративно-територіальних одиниць, у яких встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Школи з інших трьох зон працюватимуть у звичайному режимі, але з певним переліком правил.