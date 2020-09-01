День знаний в 2020 году приходится на вторник, 1 сентября. В этом году начало учебного года будет отличаться от всех предыдущих, ведь ученики впервые наденут медицинские маски, идя в школу.

А вот учебные заведения из красной зоны останутся дома на 14-дневном карантине. Однако никто не может отменить праздник, который из года в год символизирует начало учебного года.

Поэтому Факты ICTV подготовили для вас поздравления в открытках, которые вы можете отправить своим учителям и дистанционно поздравить их с Днем знаний.

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Пойдут ли дети в школу 1 сентября, будет зависеть от того к какой зоне карантина принадлежит учебное заведение.

В Украине с 1 сентября не будут работать исключительно те школы, которые относятся к административно-территориальным единицам, в которых установлен красный уровень эпидемической опасности.

Школы из других трех зон будут работать в обычном режиме, но с определенным перечнем правил.