На початку осені українці відзначають Михайлове чудо – за новим церковним календарем воно припадає на 6 вересня, а за старим – на 19. Свято присвячене архангелу Михаїлу, який врятував християнський храм від затоплення. Як і на будь-яке церковне свято, є свої заборони, традиції, і навіть прикмети, які передаються з покоління в покоління.

Прикмети на Михайлове чудо – далі в матеріалі.

Якщо листя на верхівках дерев ще зелене – чекайте на ранню зиму.

Прийшов архангел Михаїл – до швидких холодів.

Якщо вранці на Михайлове чудо іній на траві – будуть ранні заморозки.

Хмарна погода на Михайлове чудо – до різкої зміни пори.

Після свята очікуються перші холоди.

Тепла погода на Михайлове чудо – осінь буде довгою і не збирається йти.

Туман на свято – погода буде ще теплою.

Варто зазначити, що прикмети також пов’язані з і пізншим святкуванням – раніше Михайлове чудо припадало на 19 вересня, але тепер в Україні відзначають подію 6 вересня, за оновленим церковним календарем.

Варто зазначити, що це церковне свято має свою багату історію, а також традиції та заборони. Приміром, наші пращури ходили до церкви, щоб стати свідками священної служби, а потім збиралися всією сім’єю за пишним столом. Історія, традиції та заборони Михайлового чуда – читайте на Фактах ICTV.