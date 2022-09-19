Михайлове чудо 19 вересня: історія свята, традиції та заборони

Щорічно православні християни 19 вересня відзначають велике церковне свято – Михайлове чудо. Воно присвячене пам’яті про одного з архангелів, ангела-цілителя Михайла.

Саме час дізнатися більше про цю важливу дату багатьох українців.

Історія свята

Відомо, що свято присвячене диву, яке відбулося ще у IV столітті. Легенда свідчить, що Михайло врятував від знищення християнський храм.

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Тоді в місті Хонех був храм на честь архангела Михаїла, який збудував один із мешканців міста за зцілення його доньки. Це не сподобалося місцевим язичникам, які захотіли його зруйнувати та вбити Пономаря Архіпа – він служив у святилищі 60 років.

Здійснити свій план язичники хотіли за допомогою двох русел річки, які направили до храму. Архангел Михаїл не дав цьому статися — він спустився з небес і вдарив мечем по землі, куди й потекла вода. Храм було врятовано від затоплення.

Традиції свята Михайлове чудо

Свято Михайлове чудо традиційно починається зі святкової літургії – наші предки ходили вранці до церкви, щоб особисто стати свідками цієї події. Оскільки Михайло також вважається ангелом-цілителем, можна помолитися за здоров’я близьких та сім’ї, попросити в архангела захисту від бід та невдач.

19 вересня заведено збиратися всією сім’єю за столом і навіть запрошувати друзів. Раніше у цей день вирішувалися всі розбіжності між сім’ями та окремими людьми. Щоправда, таку традицію нині мало де зустрінеш.

Церковні свята вересня досі пов’язані з урожаєм, який заведено збирати наприкінці літа та на початку осені. Традиційно на стіл господині подавали пироги з нового врожаю, а також усім тим, що вдалося зібрати з городів та садів.

Заборони на Михайлове чудо

Як і в будь-яке інше церковне свято, заборонено працювати та виконувати домашні справи. Максимум – легка праця, яку не можна відкладати.

На свято в голові мають бути лише позитивні думки – заборонено лаятися, поганословити та сварити з друзями та близькими. Краще тримати всі образи та погані слова при собі.

Після трапези категорично заборонено викидати рештки їжі. Оскільки Михайло це ангел-цілитель і покровитель, заведено віддавати залишки їжі тим, хто цього потребує.

Вже незабаром настане жовтень – середина осені порадує українців величезною кількістю свят. Ознайомитися з повним календарем свят жовтня 2022 року можна на Фактах ICTV.