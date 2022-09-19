Михайлово чудо 19 сентября: история праздника, традиции и запреты

Ежегодно православные христиане 19 сентября отмечают большой церковный праздник — Михайлово чудо. Он посвящен памяти об одном из архангелов, ангела-целителя Михаила.

Самое время узнать больше об этом важной дате многих украинцев.

История праздника

Известно, что праздник посвящен чуду, которое произошло еще в IV веке. Легенда гласит, что Михаил спас от уничтожения христианский храм.

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Тогда в городе Хонех был храм в честь архангела Михаила, который построил один из жителей города за исцеление его дочери. Это не понравилось местным язычникам, которые захотели его разрушить и убить Пономаря Архипа — он нес службу в святилище 60 лет.

Осуществить свой план язычники хотели с помощью двух русел реки, которые направили на храм. Архангел Михаил не дал этому случиться — он спустился с небес и ударил мечом по земле, куда и утекла вода. Храм был спасен от затопления.

Традиции праздника Михайлово чудо

Праздник Михайлово чудо традиционно начинается из праздничной литургии — наши предки ходили утром в церковь, чтобы лично стать свидетелями этого события. Поскольку Михаил также считается ангелом-целителем, можно помолиться за здоровье близких и семьи, попросить у архангела защиты от бед и неудач.

19 сентября принято собираться всей семьей за столом, и даже приглашать друзей. Раньше в этот день решались все разногласия между семьями и отдельными людьми. Правда, такую традицию сейчас мало где встретишь.

Церковные праздники сентября до сих пор связаны с урожаем, которые принято собирать в конце лета и начале осени. Традиционно, на стол хозяйки подавали пироги из нового урожая, а также всем тем, что удалось собрать с огородов и садов.

Запреты на Михайлово чудо

Как и в любой другой церковный праздник, запрещено работать и выполнять домашние дела. Максимум — легкий труд, который нельзя откладывать.

На праздник в голове должны быть только позитивные мысли — запрещено ругаться, сквернословить и ссорить с друзьями и близкими. Лучше держать все обиды и плохие слова при себе.

После трапезы категорически запрещено выбрасывать остатки еды. Поскольку Михаил это ангел-целитель и покровитель, принято отдавать остатки пищи тем, кто в этом нуждается.

Уже совсем скоро наступит октябрь — средина осени порадует украинцев огромным количеством праздников. Ознакомиться с полным календарем праздников октября 2022 можно на Фактах ICTV.