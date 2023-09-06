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Свята в Україні

Пришел архангел – к холодам: приметы на Михайлово чудо

6 сентября 2023, 08:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Архангел
Источник: Unsplash

В начале осени украинцы отмечают Михайлово чудо — по новому церковному календарю он приходится на 6 сентября, а по старому – на 19. Праздник посвящен архангелу Михаилу, которые спас христианский храм от затопления. Как и на любой церковный праздник, есть свои запреты, традиции, и даже приметы, которые передаются из поколения в поколение.

Приметы на Михайлово чудо — далее в материале.

  • Если листья на верхушках деревьев еще зеленые — ждите раннюю зиму. 
  • Пришел архангел Михаил — к скорым холодам.
  • Если утром на Михайлово чудо иней на траве — будет ранние заморозки.
  • Облачная погода на Михайлово чудо — к резкой смене поры.
  • После праздника ожидаются первые холода.
  • Теплая погода на Михайлово чудо — осень будет длинной и не собирается уходить.
  • Туман на праздник — погода будет еще теплой.

Стоит отметить, что приметы также связаны с и более поздним празднованием — ранее Михайлово чудо приходилось на 19 сентября, но теперь в Украине отмечают событие 6 сентября, в связи с обновленным церковным календарем.

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Стоит отметить, что этот церковный праздник имеет свою богатую историю, а также традиции и запреты. К примеру, наши предки ходили в церковь, чтобы стать свидетелями священной службы, а затем собирались всей семьей за пышным столом. История, традиции и запреты Михайлова чуда — читайте на Фактах ICTV.

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