У понеділок, 19 лютого, українці вшановуватимуть пам’ять святого апостола Архипа та відзначатимуть День Державного герба України.

Які свята відзначають 19 лютого 2024 року в Україні, іменини, прикмети і заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято – 19 лютого 2024 року

День пам’ять святого апостола Архипа присвячений єпископу в місті Колосси. Відомо, що він помер за свою віру за наказом начальника міста. Його волокли по землі і били палицями, а закопали по пояс у землю і закидали камінням. Після цього Архипа вбили, і він став святим.

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Який сьогодні, 19 лютого 2024 року, день в Україні

День Державного герба України – це пам’ятна дата, яка нагадує про встановлення державного символу. Свою історію свято бере ще 1992 року, коли 19 лютого ВРУ затвердила золотий тризуб на синьому щиті як Малий герб України.

Хто святкує день ангела 19 лютого 2024 року

19 лютого день ангела відзначають Олексій, Гавриїл, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Марія, Микола, Трохим, Федір.

Що не можна робити 19 лютого 2024 року

На день пам’яті святого апостола Архипа не можна сваритися з близькими і займати домашньою рутиною. Не відмовляйте нужденним, але не давайте грошей у борг. Далека дорога також заборонена, перенесіть її, якщо є можливість.

Під забороною також і гучні гуляння.

Що можна робити сьогодні

Святому апостолу Архипу можна помолитися в церкві. Поставте свічку за здоров’я близьких, або ж попросіть допомоги та заступництва.

Народні прикмети на 19 лютого 2024 року