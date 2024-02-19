В понедельник, 19 февраля, украинцы будут чтить память святого апостола Архипа и отмечать День Государственного герба Украины.

Какие праздники отмечают 19 февраля 2024 года в Украине, именины, приметы и запреты на этот день — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня праздник – 19 февраля 2024

День память святого апостола Архипа посвящен епископу в городе Колоссы. Известно, что он умер за свою веру по приказу начальника города. Его волокли по земле и били палками, а закопали по пояс в землю и забросали камнями. После этого Архипа убили, и он стал святым.

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Какой сегодня, 19 февраля 2024 года, день в Украине

День Государственного герба Украины — это памятная дата, которая напоминает об установлении государственного символа. Свою историю праздник берет еще в 1992 году, когда 19 февраля ВРУ утвердила золотой тризуб на синем щите как Малый герб Украины.

Кто празднует день ангела 19 февраля 2024 года

19 февраля день ангела отмечают Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

Что нельзя делать 19 февраля 2024 года

На день памяти святого апостола Архипа нельзя ссориться с близкими и занимать домашней рутиной. Не отказывайте нужденным, но не давайте денег в долг. Дальняя дорога также запрещена, перенесите ее, если есть возможность.

Под запретом также и громкие гуляния.

Что можно делать сегодня

Святому апостолу Архипу можно помолиться в церкви. Поставьте свечку за здоровье близких, или же попросите помощи и заступничества.

Народные приметы на 19 февраля 2024 года