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Порадуй дідуся та бабусю у Viber: милі привітання у листівках

28 Жовтня 2021, 06:30 Валентина Чорна
Традиционно 28 октября в Украине отмечают День бабушек и дедушек. Это важный праздник, который напоминает нам о важности и значимости старшего поколения. Сегодня стоит поздравить своих бабушек и дедушек с этим светлым семейным праздником. Нужно поблагодарить их за заботу и выразить свою любовь. Для этого Факты ICTV подготовили лучшие картинки для Viber с Днем бабушек и дедушек.

Традиційно 28 жовтня в Україні відзначають День бабусь та дідусів. Це свято вкотре нагадує нам про важливість і значущість старшого покоління.

Сьогодні варто привітати своїх бабусь і дідусів з цим світлим сімейним святом. Потрібно подякувати їм за турботу і висловити свою любов.

Для цього Факти ICTV підготували найкращі картинки для Viber з Днем бабусь і дідусів.

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День бабусь і дідусів День бабусь і дідусів День бабусь і дідусів День бабусь і дідусів День бабусь і дідусів

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Нагадаємо, що вперше ідея створення свята з’явилася у Голландії у 2009 році. Ініціатором виступило місцеве квіткове бюро.

Вони запропонували виділити хоча б один святковий день у році, щоб онуки дарували своїм бабусям і дідусям справжні живі квіти, як символ нерозривного зв’язку між поколіннями – як між паростками та їхнім корінням.

Незабаром це стало популярним і в інших країнах, наприклад у Європі та Америці. У цей день заведено влаштовувати різні заходи для літніх людей. Також організовують концерти та фестивалі.

Раніше Факти ICTV писали про 5 маловідомих фактів про День бабусь та дідусів.

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