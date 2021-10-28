Традиционно 28 октября в Украине отмечают День бабушек и дедушек. Этот праздник в который напоминает нам о важности и значимости старшего поколения.

Сегодня стоит поздравить своих бабушек и дедушек с этим светлым семейным праздником. Нужно поблагодарить их за заботу и выразить свою любовь.

Для этого Факты ICTV подготовили лучшие картинки для Viber с Днем бабушек и дедушек.

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Напомним, впервые идея создания праздника появилась в Голландии в 2009 году. Инициатором выступило местное цветочное бюро.

Они предложили выделить хотя бы один праздничный день в году, чтобы внуки дарили своим бабушкам и дедушкам настоящие живые цветы, как символ неразрывной связи между поколениями – как между ростками и их корнями.

Вскоре это стало популярным и в других странах, например, в Европе и Америке. В этот день принято устраивать разные мероприятия для пожилых людей. Также организуют концерты и фестивали.

Ранее Факты ICTV писали о 5 малоизвестных фактах о Дне бабушек и дедушек.