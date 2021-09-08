Міжнародний день грамотності відзначають щорічно 8 вересня за ініціативою ЮНЕСКО. Складно повірити, але ще сто років тому далеко не всі люди вміли писати й читати, хоча в наші дні цей момент навіть не викликає питань. Нині люди більш скрупульозно ставляться до грамотності.

Факти ICTV створили тест на знання української мови до Дня грамотності, щоб ви могли перевірити свої сили.

Міжнародний день грамотності був заснований ЮНЕСКО в 1966 році з метою нагадати про важливість грамотності в житті людей і суспільства, а також про необхідність зміцнення зусиль для її поширення.

Грамотністю заведено називати ступінь володіння людиною навичками читання і письма згідно з нормами рідної мови. У наш час це вважається одним із базових показників соціально-культурного розвитку населення.

Хоча багато країн і досягли успіху в цьому напрямі, ще й досі залишаються держави, які не можуть у належний спосіб забезпечити навчання для своїх громадян. За даними ЮНЕСКО, понад 250 млн дітей у світі не відвідують школу. Тому людству є куди зростати в цьому питанні.