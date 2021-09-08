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Ошибки, на которые больно смотреть: тест ко Дню грамотности

8 сентября, 10:13 Євгенія Шапоренко
Ошибки, на которые больно смотреть: тест ко Дню грамотности
Источник: Depositphotos

Международный день грамотности отмечают ежегодно 8 сентября по инициативе ЮНЕСКО. Сложно поверить, но еще сто лет тому назад далеко не все люди умели писать и читать, хотя в наши дни этот момент даже не вызывает вопросов. Скорее теперь люди более скрупулезно относятся к грамотности.

Факты ICTV создали тест на знание украинского языка ко Дню грамотности, чтобы вы могли проверить свои силы.

Международный день грамотности был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества, а также о необходимости укрепления усилий по ее распространению.

Грамотностью принято называть степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с нормами родного языка. В наше время это считается одним из базовых показателей социально-культурного развития населения.

Хоть многие страны и преуспели в этом направлении, пока все еще остаются государства, которые не могут должным образом обеспечить образование для своих граждан. По данным ЮНЕСКО, более 250 млн детей в мире не посещают школу. Поэтому человечеству еще есть куда расти в этом вопросе.

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