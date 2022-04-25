Поливаний понеділок відзначають на другий день після Великодня, у 2022 році це 25 квітня.

Цей день пов’язує християнські та язичницькі традиції, але віряни продовжують їх дотримуватись. Існує думка, що Поливаний понеділок – день очищення водою, тому заведено обливати всіх зустрічних.

Зазвичай через тривалі вихідні на Великдень у Поливаний понеділок українці відпочивали. Втім через воєнний стан 25 квітня буде робочим днем.

Що не можна робити у Поливаний понеділок

Не можна сумувати та думати про погане.

Не можна сваритися, лаятися і злитися.

Не можна дуже багато їсти.

Не можна зловживати алкоголем.

Не можна сидіти вдома наодинці.

Не можна займатися домашніми справами та тяжко працювати.

Прикмети у Поливаний понеділок