Поливаний понеділок відзначають на другий день після Великодня, у 2022 році це 25 квітня.
Цей день пов’язує християнські та язичницькі традиції, але віряни продовжують їх дотримуватись. Існує думка, що Поливаний понеділок – день очищення водою, тому заведено обливати всіх зустрічних.
Зазвичай через тривалі вихідні на Великдень у Поливаний понеділок українці відпочивали. Втім через воєнний стан 25 квітня буде робочим днем.
Що не можна робити у Поливаний понеділок
- Не можна сумувати та думати про погане.
- Не можна сваритися, лаятися і злитися.
- Не можна дуже багато їсти.
- Не можна зловживати алкоголем.
- Не можна сидіти вдома наодинці.
- Не можна займатися домашніми справами та тяжко працювати.
Прикмети у Поливаний понеділок
- Якщо перелітні птахи в цей день не співають, очікуйте заморозків.
- Ранковий дощ у Поливаний понеділок віщує дощове літо.
- Безвітряно та синє небо – найближчим часом бути дощу.
- Ясна сонячна погода у Поливаний понеділок обіцяє таке ж літо.