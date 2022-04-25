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Поливаний понеділок 2022: заборони та прикмети

25 Квітня 2022, 08:15
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Поливаний понеділок
Джерело: УНІАН

Поливаний понеділок відзначають на другий день після Великодня, у 2022 році це 25 квітня.

Цей день пов’язує християнські та язичницькі традиції, але віряни продовжують їх дотримуватись. Існує думка, що Поливаний понеділок – день очищення водою, тому заведено обливати всіх зустрічних.

Зазвичай через тривалі вихідні на Великдень у Поливаний понеділок українці відпочивали. Втім через воєнний стан 25 квітня буде робочим днем.

Що не можна робити у Поливаний понеділок

  • Не можна сумувати та думати про погане.
  • Не можна сваритися, лаятися і злитися.
  • Не можна дуже багато їсти.
  • Не можна зловживати алкоголем.
  • Не можна сидіти вдома наодинці.
  • Не можна займатися домашніми справами та тяжко працювати.

Прикмети у Поливаний понеділок

  • Якщо перелітні птахи в цей день не співають, очікуйте заморозків.
  • Ранковий дощ у Поливаний понеділок віщує дощове літо.
  • Безвітряно та синє небо – найближчим часом бути дощу.
  • Ясна сонячна погода у Поливаний понеділок обіцяє таке ж літо.
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Теги
Великдень, Обливаний понеділок
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