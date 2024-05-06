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Поливальный понедельник 2024: запреты и приметы

6 мая 2024, 07:51
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
діти обливаються водою
Источник: УНИАН

Поливальный понедельник 2024 отмечают 6 мая — на второй день после Пасхи.

Поливальный понедельник связывает христианские и языческие традиции, но верующие продолжают их придерживаться. Существует мнение, что это день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.

Наши предки верили, что понедельничная вода имеет целебную силу против различных болезней. Поэтому ею обливали не только людей, но и скот, птицу и пчел с ульями.

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Что нельзя делать в Поливальный понедельник 2024

  • Грустить и думать о плохом.
  • Ссориться, ругаться и злиться.
  • Очень много есть.
  • Злоупотреблять алкоголем.
  • Сидеть дома в одиночку.
  • Заниматься домашними делами и тяжело работать.

Народные приметы в Поливальный понедельник 2024

  • Если перелетные птицы в Поливальный понедельник не поют — ожидайте заморозков.
  • Утренний дождь в Поливальный понедельник сулит дождливое лето.
  • Безветренно и синее небо на Поливальный понедельник — в ближайшее время будет дождь.
  • Ясная солнечная погода в Поливальный понедельник обещает такое же лето.
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