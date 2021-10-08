У 2021 році Покровська батьківська субота припадає на 9 жовтня. У цей день заведено вшановувати пам’ять померлих родичів.
Покровська поминальна субота розташована в церковному календарі перед святом Покрови. У цей день у храмах проходить особлива служба.
Віруючі традиційно моляться за душі близьких та відвідують кладовище для того, щоб навести там порядок.
Раніше у поминальну суботу обов’язково готували кутю, додаючи в неї родзинки, мак і мед. Ця головна ритуальна страва вважається символом воскресіння і безсмертя душі.
Що не можна робити у Покровську суботу:
- Влаштовувати на могилах трапези, поминати померлих спиртними напоями, залишати на кладовищі їжу та алкоголь.
- Плакати та віддаватися скорботам.
- Погано відгукуватися про покійних. У батьківський день потрібно згадувати лише добрі справи.
- Лаятися, конфліктувати, підвищувати голос і бажати зла оточуючим.
- Займатися важкою фізичною працею — краще відкласти складні домашні справи.
Вже незабаром, 14 жовтня, віряни відзначатимуть велике та світле свято – Покрову Пресвятої Богородиці.
Воно символізує особливе заступництво і захист Богоматері. А також дає людям віру й надію, що молитви будуть почуті, а в тяжкий момент з небес зійде благословення.
Крім цього, 14 жовтня в Україні святкуватимуть День захисників і захисниць та День українського козацтва.