У 2021 році Покровська батьківська субота припадає на 9 жовтня. У цей день заведено вшановувати пам’ять померлих родичів.

Покровська поминальна субота розташована в церковному календарі перед святом Покрови. У цей день у храмах проходить особлива служба.

Віруючі традиційно моляться за душі близьких та відвідують кладовище для того, щоб навести там порядок.

Раніше у поминальну суботу обов’язково готували кутю, додаючи в неї родзинки, мак і мед. Ця головна ритуальна страва вважається символом воскресіння і безсмертя душі.

Що не можна робити у Покровську суботу:

Влаштовувати на могилах трапези, поминати померлих спиртними напоями, залишати на кладовищі їжу та алкоголь.

Плакати та віддаватися скорботам.

Погано відгукуватися про покійних. У батьківський день потрібно згадувати лише добрі справи.

Лаятися, конфліктувати, підвищувати голос і бажати зла оточуючим.

Займатися важкою фізичною працею — краще відкласти складні домашні справи.

Вже незабаром, 14 жовтня, віряни відзначатимуть велике та світле свято – Покрову Пресвятої Богородиці.

Воно символізує особливе заступництво і захист Богоматері. А також дає людям віру й надію, що молитви будуть почуті, а в тяжкий момент з небес зійде благословення.

Крім цього, 14 жовтня в Україні святкуватимуть День захисників і захисниць та День українського козацтва.