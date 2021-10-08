В 2021 году Покровская родительская суббота приходится на 9 октября. В этот день принято чествовать память умерших родственников.

Покровская родительская суббота расположена в церковном календаре перед праздником Покровы. В этот день в храмах проходит особая служба.

Верующие традиционно молятся за души близких и посещают кладбище для того, чтобы навести там порядок.

Ранее в поминальную субботу обязательно готовили кутью, добавляя в нее изюм, мак и мед. Это главное ритуальное блюдо считается символом воскресения и бессмертия души.

Что нельзя делать в Покровскую субботу:

Устраивать на могилах трапезы, поминать умерших спиртными напитками, оставлять на кладбище еду и алкоголь.

Плакать и скорбить.

Плохо отзываться об усопших. В родительский день нужно вспоминать только добрые дела.

Ругаться, конфликтовать, повышать голос и желать зла окружающим.

Заниматься тяжелым физическим трудом — лучше отложить сложные домашние дела.

Уже вскоре, 14 октября, верующие будут отмечать большой и светлый праздник — Покрову Пресвятой Богородицы.

Он символизирует особое покровительство и защиту Богоматери. А также дает людям веру и надежду, что молитвы будут услышаны, а в трудный момент с небес сойдет благословение.

Кроме этого, 14 октября в Украине будут праздновать День защитников и защитниц и День украинского казачества.