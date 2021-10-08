В 2021 году Покровская родительская суббота приходится на 9 октября. В этот день принято чествовать память умерших родственников.
Покровская родительская суббота расположена в церковном календаре перед праздником Покровы. В этот день в храмах проходит особая служба.
Верующие традиционно молятся за души близких и посещают кладбище для того, чтобы навести там порядок.
Ранее в поминальную субботу обязательно готовили кутью, добавляя в нее изюм, мак и мед. Это главное ритуальное блюдо считается символом воскресения и бессмертия души.
Что нельзя делать в Покровскую субботу:
- Устраивать на могилах трапезы, поминать умерших спиртными напитками, оставлять на кладбище еду и алкоголь.
- Плакать и скорбить.
- Плохо отзываться об усопших. В родительский день нужно вспоминать только добрые дела.
- Ругаться, конфликтовать, повышать голос и желать зла окружающим.
- Заниматься тяжелым физическим трудом — лучше отложить сложные домашние дела.
Уже вскоре, 14 октября, верующие будут отмечать большой и светлый праздник — Покрову Пресвятой Богородицы.
Он символизирует особое покровительство и защиту Богоматери. А также дает людям веру и надежду, что молитвы будут услышаны, а в трудный момент с небес сойдет благословение.
Кроме этого, 14 октября в Украине будут праздновать День защитников и защитниц и День украинского казачества.