Уже 1 жовтня своє професійне свято відзначать викладачі – День учителя. Дата його святкування постійно різна, оскільки припадає на першу неділю другого місяця золотої пори.

Учні вітають своїх вчителів або до свята – у п’ятницю, або після нього – у понеділок. Найчастіше викладачам дарують квіти, цукерки, а хто хоче – підносить і подарунок, проте його не обов’язково купувати, можна зробити власноруч. Подарунок на День вчителя своїми руками точно здивує вашого наставника.

Факти ICTV склали добірку ідей подарунків на День вчителя 2023 своїми руками.

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Солодкий букет

Уявіть, що ви своєму вчителю подаруєте букет не з квітів, а із солодощів. Це оригінально, незвично, і точно здивує. Такий букет можна зробити з цукерок, шоколадок, сухофруктів або фруктів.

Для його створення вам знадобляться солодощі, дерев’яні шпажки, скотч, гарна обгортка та стрічка.

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Вироби з олівців

Власноруч можна зробити рамку для фото. Такий подарунок учитель зможе поставити собі на стіл, тож він завжди тішитиме око.

Для виготовлення яскравого презенту вам знадобиться звичайна рамка, яку ви, до речі, можете зробити з твердого і щільного картону, а також клей і кольорові олівці. Швидко й оригінально.

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Так само можна створити стаканчик для канцелярії.

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Або мудборд, на який вчитель зможе собі чіпляти нагадування.

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Листівка

Класичний варіант подарунка власноруч на День вчителя – листівка. Варіантів, як і яку саме зробити, в інтернеті є безліч. Для її створення вам знадобиться кольоровий папір, картон, клей, якісь прикраси – намистинки, блискітки, канцелярія тощо.

Обов’язково всередині напишіть привітання від себе.

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Торт із канцелярії

Ви тільки уявіть очі вчителя, коли він побачить торт із канцелярії. Це приладдя завжди потрібне викладачам. Торт може складатися з ручок, олівців, клею, маркерів тощо.

Для його створення вам знадобиться три коробки, клей або двосторонній скотч, стрічка, канцелярія. Коробки варто поставити одну на одну – важливо, щоб вони були різного розміру, так візуально вималюються “поверхи”.

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Кондитерський виріб

Можливо, ви любите поратися на кухні та щось пекти? Чому б не поєднати приємне з корисним. Зробіть своєму вчителю пряники, заздалегідь купивши тематичні форми, наклейки, барвники.

Після приготування складіть їх у красиву коробочку, щоб вони мали більш презентабельний вигляд.

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Варіантів подарунків для вчителя своїми руками – безліч. Тут головне – ваша фантазія. Однак якщо не хочете морочитися, придбати презент теж можна, головне, щоб він був корисним і потрібним.