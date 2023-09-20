Уже 1 октября свой профессиональный праздник отметят преподаватели — День учителя. Дата его празднования постоянно разная, поскольку приходится на первое воскресенье второго месяца золотой поры.

Ученики поздравляют своих учителей либо до праздника — в пятницу, либо после — в понедельник. Зачастую преподавателям дарят цветы, конфеты, а кто хочет — преподносит и подарок, однако его не обязательно покупать, можно сделать собственноручно. Подарок на День учителя своими руками точно удивит вашего наставника.

Факты ICTV составили подборку идей подарков на День учителя 2023 своими руками.

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Сладкий букет

Представьте, что вы своему учителю подарите букет не из цветов, а из сладостей. Это оригинально, необычно и точно удивит. Такой букет можно сделать из конфет, шоколадок, сухофруктов или фруктов.

Для его создания вам понадобятся сладости, деревянные шпажки, скотч, красивая обертка и лента.

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Поделки из карандашей

Собственноручно можно сделать рамку для фото. Такой подарок учитель сможет поставить себе на стол, и он будет всегда радовать глаз.

Для изготовления яркого презента вам понадобится обычная рамка, которую, к слову, вы можете сделать из твердого и плотного картона, а также клей и цветные карандаши. Быстро и оригинально.

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Таким же образом можно создать стаканчик для канцелярии.

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Или мудборд, на который учитель сможет себе цеплять напоминания.

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Открытка

Классический вариант подарка своими руками на День учителя — открытка. Вариантов, как и какую именно сделать — в интернете множество. Для ее создания вам понадобится цветная бумага, картон, клей, какие-то украшения — бусинки, блесточки, канцелярия и другое.

Обязательно внутри напишите поздравления от себя.

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Торт из канцелярии

Вы только представьте глаза учителя, когда он увидит торт из канцелярии. Эти принадлежности всегда нужны преподавателям. Торт может состоять из ручек, карандашей, клея, маркеров и другого.

Для его создания вам понадобится три коробки, клей или двусторонний скотч, лента, канцелярия. Коробки стоит поставить друг на друга — важно, чтобы они были разного размера, таким образом визуально вырисуются “этажи”.

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Кондитерские изделия

Возможно, вы любите возиться на кухне и что-то печь? Почему бы не совместить приятное с полезным. Сделайте своему учителю пряники, заранее купив тематические формы, наклейки, красители.

После приготовления сложите их в красивую коробочку, чтобы выглядели более презентабельно.

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Вариантов подарков для учителя своими руками — множество. Тут главное — ваша фантазия. Однако если не хотите заморачиваться, приобрести презент тоже можно, главное, чтобы он был полезным и нужным.