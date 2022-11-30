Новый Год — время радости и веселья. И пусть в условиях войны событие будет не таким, как обычно, подарки никто не отменял. Пусть они будут чисто символическими — это показатель заботы и любви.

Подарок родителям на Новый Год 2023 — далее в материале.

Многие родители любят проводить вечера перед телевизором, ноутбуком или с телефоном в руках. Делать это приятно в тепле — в условиях временных отключений электроэнергии это сделать не так просто. В таких случаях на помощь приходит плед. Недорогая и компактная вещь — в нынешних реалиях просто незаменима.

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Вторая идея — термос, или же термокружка. Огромный термос подойдет для посиделок без электричества — теплый чай поможет согреться, или же настроит тело на отдых перед сном. Что касается кружки — она отлично подходит для вечерних прогулок в холодную пору.

Наши родители очень любят наслаждаться воспоминаниями — пусть память будет не только в мыслях. Так, можно подарить фотоальбом — найти старые фотографии на пленочный фотоаппарат, или же распечатать семейные снимки со своего смартфона. Близкие точно будут в восторге, и альбом не запылится на полках.

Настольная лампа — еще один отличный вариант. Однако в условиях войны можно взять компактную модель. Еще лучше — на аккумуляторе или батарейках. Сидеть в темноте не очень приятно. Особенно, когда нужно что-то делать по дому.

Для тех, кто не любит убирать, или же не имеют возможности делать это часто, отлично подойдет робот-пылесос. Он не нуждается в постоянном подключении к розетке, и родителям точно не будет одиноко с ним. Главное, показать его достоинства и не прогадать с выбором в магазине.

Для тех, кто хочет выбрать полезные подарки на Новый Год 2023 в условиях войны — можно обратить внимание на более универсальные презенты. К примеру — фонарики, или зарядные аккумуляторы.