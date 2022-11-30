Китайський Новий рік – найважливіше традиційне китайське свято. Неофіційно його ще називають Місячним Новим роком, оскільки воно є елементом успадкованого зі стародавніх часів місячно-сонячного китайського календаря.

Дату Китайського Нового року визначають на основі місячних фаз у день другого молодика після зимового сонцестояння.

Коли святкуватимуть Китайський Новий рік 2023 та про традиції свята, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Китайський Новий рік – дата

Попри назву, відзначають свято не лише в Китаї. Воно є основним для жителів Гонконгу, Індонезії, Макао, Малайзії, Філіппін, Сінгапуру, Тайваню, В’єтнаму та Китаю.

Відзначають Китайський Новий рік дуже гучно та пишно, крім того, свято вважається державним. Якщо дата Нового року припадає на робочі дні тижня, країни влаштовують офіційні вихідні.

Свято в Китаї відзначають щонайменше 15 днів. Дата початку та кінця року визначається за місячним календарем.

У 2023 році Новий рік у Китаї почнеться 22 січня, а закінчиться 9 лютого 2024 року. Символом року за східним гороскопом стане Кролик. Крім того, китайці зустрічатимуть не 2023-й, а 4721-й рік.

За українським часом святкування розпочнеться о 23:00 22 січня 2023 року.

Як святкують Новий рік у Китаї

Дні святкування Китайського Нового року зазвичай перетворюються на фестиваль, який традиційно починається в перший день першого місяця китайського календаря і закінчується Святом ліхтарів, яке настає на 15-й день святкувань.

Щодо традицій та звичаїв Китайського Нового року, то вони можуть відрізнятися. Це залежить від певних регіонів, де його святкують.

Зазвичай китайці доволі пишно готуються до новорічних святкувань: витрачають багато грошей на прикраси, подарунки, одяг, святковий стіл.

Китайський Новий рік вважається святом возз’єднання, адже усі члени родини, які працюють чи навчаються в інших містах та країнах, обовʼязково повертаються додому на новорічну ніч.

Щодо святкового меню. Зазвичай китайці готують страви зі свинини, качки та курки, не забуваючи про солодощі та смаколики. Новорічна ніч закінчується феєрверками.

Традиції та звичаї Китайського Нового року

Яскрава традиція Нового року у Китаї – костюмовані маскаради. Люди вбираються в костюми різних тварин та міфічних істот, влаштовуючи шоу. Ці яскраві та цікаві виступи приваблюють в Китай туристів з усього світу.

Китайці вірять, що Новий рік – це ідеальний час забути старі чвари й образи, тому в цей період люди миряться та просять вибачення одне в одного.

Також кожна китайська родина обовʼязково ретельно прибирає своє житло. Китайці вірять, що це допоможе очиститися від минулих невдач та звільнити місце для щасливих моментів.

За китайською міфологією, в Новий рік в усі будинки приходить чудовисько Нянь, яке з’їдає урожай, худобу та може забрати дітей. Китайці вірять, що червоний колір захистить їхні оселі від монстра, тому всюди розвішують червоні ліхтарики та паперові візерунки.

Також китайці розкладають їжу біля входу до помешкання (навпроти дверей). Ця традиція теж допомагає захиститися від чудовиська Нянь.

Китайці вірять, що чим більше наїдків покласти біля дверей, тим добрішим буде міфічний звір.