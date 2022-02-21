Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Свята в Україні

Плекайте її: найкращі привітання з Днем рідної мови у листівках

21 Лютого 2022, 06:45
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
українська дівчина
Джерело: Depositphotos

Традиційно 21 лютого у світі відзначають Міжнародний День рідної мови. Це свято було запроваджено з метою сприяння мовній і культурній різноманітності.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним Днем рідної мови у листівках.

***

***

Міжнародний День рідної мови був проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року.

Таким рішенням організація прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. Дату святкування обрали на згадку про трагічні події, що сталися в Бангладеші 21 лютого 1952 року.

Тоді під час протестів загинули студенти, які вийшли на захист своєї рідної бенгальської мови, вимагаючи визнати її однією з державних мов країни. В Україні це свято почали відзначати у 2000 році.

До слова, рідній мові присвячене ще одне свято – День української писемності та мови, яке щороку відзначається 9 листопада. Раніше ми писали про колоритні українські слова, які точно поповнять ваш словниковий запас.

Читайте також:
БерезеньМасляна та міжнародний жіночий день: календар свят на березень 2022

Теги
Свято
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь