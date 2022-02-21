Традиційно 21 лютого у світі відзначають Міжнародний День рідної мови. Це свято було запроваджено з метою сприяння мовній і культурній різноманітності.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним Днем рідної мови у листівках.

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Міжнародний День рідної мови був проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року.

Таким рішенням організація прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. Дату святкування обрали на згадку про трагічні події, що сталися в Бангладеші 21 лютого 1952 року.

Тоді під час протестів загинули студенти, які вийшли на захист своєї рідної бенгальської мови, вимагаючи визнати її однією з державних мов країни. В Україні це свято почали відзначати у 2000 році.

До слова, рідній мові присвячене ще одне свято – День української писемності та мови, яке щороку відзначається 9 листопада. Раніше ми писали про колоритні українські слова, які точно поповнять ваш словниковий запас.