Традиционно 21 февраля в мире отмечается Международный День родного языка. Этот праздник был введен с целью содействия языковому и культурному разнообразию.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным Днем родного языка в открытках.

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Международный День родного языка был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года.

Таким решением организация стремится поддерживать язык как признак культурной принадлежности личности. Дату празднования выбрали в память о трагических событий, которые произошли в Бангладеше 21 февраля 1952 года.

Тогда во время протестов погибли студенты, которые вышли на защиту своего родного бенгальского языка, требуя признать его одним из государственных языков страны. В Украине этот праздник начали отмечать в 2000 году.

К слову, родному языку посвящен еще один праздник – День украинской письменности и языка, который ежегодно отмечается 9 ноября. Ранее мы писали о колоритных украинских словах, которые точно пополнят ваш словарный запас.