На сьогодні, 12 жовтня, припадає одразу два дні, що відзначаються в усьому світі та обидва повʼязані з темою здоровʼя – це Всесвітній день зору та Всесвітній день боротьби з артритом. Професійне свято відзначають економісти. Православні віряни вшановують памʼять мучеників Прова, Тараха та Андроніка. Хто святкує день ангела, які прикмети згадують у цей день і детальніше про свята, які відзначаються 12 жовтня 2023 року, читайте в матеріалі Фактів.Life.

Які свята припадають на 12 жовтня 2023 року

Всесвітній день зору відзначається щороку у другий четвер жовтня за пропозицією ООН. Так у міжнародній організації прагнуть привернути увагу до теми порушення зору та профілактики сліпоти. Сучасна медицина довзоляє запобігти майже 80% захворювань очей, проте не всі люди в світі мають доступ до якісних медичних послуг. Сумну першість за кількістю людей, які мають проблеми із зором, тримає Африка. Статистика ВООЗ свідчить, що у понад 20 млн жителів континенту – низький зір, а майже 6 млн осіб страждають на сліпоту.

Саме з ініціативи ВООЗ проводиться Всесвітній день боротьби з артритом. Його відзначають щороку 12 жовтня для того, щоби привернути увагу громадськості до проблем ревматологічних захворювань. Вони нерідко стають причиною інвалідності, причому ховороба не обирає людей за віком. Недуга може спіткати не лише літніх жителів планети, а й молодь і дітей.

Зараз дивляться

Сьогодні професійне свято відзначають українські економісти. День економіста охоплює увагою працівників усіх фінустанов, а також викладачів і студентів профільних факультетів. Без стабільної та налагодженої економічної системи не може існувати жодна держава у світі, тож від людей, що обирають цю професію, залежить дуже багато.

Яке церковне свято відзначається 12 жовтня

Сьогодні віряни згадують святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка, що постраждали за христиняську віру у 304 році. Очільники міста Тарса, розташованого на території сучасної Туреччини, вимагали від праведників принести жертву ідолам. Ті відмовилися, тож за це їх піддали тортурам, а потім розрубали тіла. Послідовники вчення Христа таємно поховали останки мучеників.

Хто святкує 12 жовтня день ангела

Якщо у вашій родині сьогодні народився хлопчик, його буде доречно назвати Іваном або ж Яном. Власники саме цих імен нині святкують день ангела.

Що можна та не можна робити 12 жовтня

Осінь вступає в свої права, ночі стають холоднішими. Тож поки ще остаточно не вдарив мороз, люди у давнину намагалися встигнути насити енергією домашні квіти та насіння. Їх виносили на ніч на вулицю, аби вони увібрали сяйво Місяця, що вважалося дуже корисним.

Також у цей день прийнято було ходити полювати зайця та рибалити. Мисливці вірили, що зустріч з літньою жінкою по дорозі на полювання не віщує нічого доброго. Втім, для сучасного світу полювання вже не потреба, а розвага. Тому краще облишити звірів у спокої, а натомість сходити підстригтися, бо день цьому сприяє.

Давні традиції не радять сьогодні збирати виноград і робити вино – вважається, що вийде невдалим. Те ж саме стосується маринування грибів.

Народні прикмети на 12 жовтня 2023 року