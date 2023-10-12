На сегодня, 12 октября, приходится сразу два дня, которые отмечаются во всем мире и связаны с темой здоровья — это Всемирный день зрения и Всемирный день борьбы с артритом. Профессиональный праздник отмечают экономисты. Православные верующие чтят память мучеников Прова, Тараха и Андроника. Кто празднует день ангела, какие приметы вспоминают в этот день и подробнее о праздниках, которые отмечаются 12 октября 2023 года, читайте в материале Фактов.Life.

Какие праздники приходятся на 12 октября 2023 года

Всемирный день зрения отмечается ежегодно во второй четверг октября с подачи ООН. Так в международной организации стремятся привлечь внимание к теме нарушения зрения и профилактики слепоты. Современная медицина позволяет предотвратить почти 80% заболеваний глаз, однако не все люди в мире имеют доступ к качественным медицинским услугам. Печальное первенство по количеству людей, имеющих проблемы со зрением, держит Африка. Статистика ВОЗ свидетельствует, что более 20 млн жителей континента имеют низкое зрение, и почти 6 млн — страдают слепотой.

Именно по инициативе ВОЗ проводится Всемирный день борьбы с артритом. Его отмечают ежегодно 12 октября для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам ревматологических заболеваний. Они нередко становятся причиной инвалидности, причем болезнь не выбирает людей по возрасту. Недуг может постигнуть не только пожилых жителей планеты, но и молодежь и детей.

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Сегодня профессиональный праздник отмечают украинские экономисты. День экономиста охватывает вниманием работников всех финучреждений, а также преподавателей и студентов профильных факультетов. Без стабильной и отлаженной экономической системы не может существовать ни одно государство в мире, поэтому от людей, выбирающих эту профессию зависит очень много.

Какой церковный праздник отмечается 12 октября

Сегодня верующие вспоминают святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за христианскую веру в 304 году. Руководители города Тарса, расположенного на территории современной Турции, требовали от праведников принести жертву идолам. Те отказались, и их подвергли пыткам, а затем разрубили тела. Последователи учения Христа втайне похоронили останки мучеников.

Кто празднует 12 октября день ангела

Если в вашей семье сегодня родился мальчик, его будет уместно назвать Иваном или Яном. Владельцы именно этих имен сейчас празднуют день ангела.

Что можно и нельзя делать 12 октября

Осень вступает в свои права, ночи становятся холоднее. Поэтому пока еще окончательно не ударил мороз люди в старые времена пытались успеть насытить энергией домашние цветы и семена. Их выносили на ночь на улицу, чтобы они впитали свет Луны, что считалось очень полезным.

Также в этот день принято было ходить охотиться на зайца и рыбачить. Охотники верили, что встреча с пожилой женщиной по дороге на охоту не предвещает ничего хорошего. Впрочем, для современного мира охота уже не потребность, а развлечение. Поэтому лучше оставить зверей в покое, а вместо этого сходить подстричься, потому что день этому способствует.

Древние традиции не советуют сегодня собирать виноград и делать вино — считается, что получится неудачным. То же самое касается маринования грибов.

Народные приметы на 12 октября 2023 года