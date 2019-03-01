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Привітання з першим днем весни у віршах, СМС і картинках

1 Березня 2019, 13:47
Валентина Летяк редакторка стрічки
Привітання з першим днем весни у віршах, СМС і картинках
Джерело: Pixabay

Перший день весни Україна зустріла в умовах війни. У містах йдуть запеклі бої, а від російських ракет страждають мирні жителі.

Українські захисники мужньо тримають оборону і дають гідну відсіч ворогу. Ми на своїй землі і ми віримо в перемогу.

Ми зібрали привітання із першим днем весни, які зігріють близьких і подарують їм промінчик тепла в ці непрості для нас часи.

***

Хай зігрівають душу Вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки.

С первым днем весны

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!

С первым днем весны

Я тебе з теплом весняним,
З Першим днем Весна-красна
Вітаю і бажаю,
Щоб всі були закохані.

Щоб сонечко світило,
Ну а життя було світла.
І весна нам тільки радість
Від душі завжди несла!

С первым днем весны

Весна! Як багато в цьому слові
Добра, любові й тепла.
Нехай в цей день на початку березня
Виповняться твої мрії!

С первым днем весны

Я вітаю з 1 березня,
З прекрасним святом весни!
Нехай очі сяють яскраво
І вічно будуть закохані!

С первым днем весны

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Теги
Весна , Привітання зі святами , Свято
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