Перший день весни Україна зустріла в умовах війни. У містах йдуть запеклі бої, а від російських ракет страждають мирні жителі.

Українські захисники мужньо тримають оборону і дають гідну відсіч ворогу. Ми на своїй землі і ми віримо в перемогу.

Ми зібрали привітання із першим днем весни, які зігріють близьких і подарують їм промінчик тепла в ці непрості для нас часи.

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Хай зігрівають душу Вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки.

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

Я тебе з теплом весняним,

З Першим днем Весна-красна

Вітаю і бажаю,

Щоб всі були закохані.

Щоб сонечко світило,

Ну а життя було світла.

І весна нам тільки радість

Від душі завжди несла!

Весна! Як багато в цьому слові

Добра, любові й тепла.

Нехай в цей день на початку березня

Виповняться твої мрії!

Я вітаю з 1 березня,

З прекрасним святом весни!

Нехай очі сяють яскраво

І вічно будуть закохані!