Перший день весни Україна зустріла в умовах війни. У містах йдуть запеклі бої, а від російських ракет страждають мирні жителі.
Українські захисники мужньо тримають оборону і дають гідну відсіч ворогу. Ми на своїй землі і ми віримо в перемогу.
Ми зібрали привітання із першим днем весни, які зігріють близьких і подарують їм промінчик тепла в ці непрості для нас часи.
***
Хай зігрівають душу Вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки.
Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!
Я тебе з теплом весняним,
З Першим днем Весна-красна
Вітаю і бажаю,
Щоб всі були закохані.
Щоб сонечко світило,
Ну а життя було світла.
І весна нам тільки радість
Від душі завжди несла!
Весна! Як багато в цьому слові
Добра, любові й тепла.
Нехай в цей день на початку березня
Виповняться твої мрії!
Я вітаю з 1 березня,
З прекрасним святом весни!
Нехай очі сяють яскраво
І вічно будуть закохані!