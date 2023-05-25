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ПЦУ хочет перенести дату празднования Дня защитников и защитниц

25 мая 2023, 16:05
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
ПЦУ хоче перенести День захисників і захисниць
Источник: Генштаб ВСУ

Из-за перехода на новый церковный календарь ПЦУ будет просить государственные органы перенести День защитников и защитниц Украины на 1 октября.

С такой инициативой выступил митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко).

По его словам, сейчас в Украине есть только два государственных праздника, которые совпадают с церковными, – Покрова и День Украинской Государственности.

— Фактически это только два праздника, которые мы отмечаем совместно с государством, совпадающие с церковными праздниками, государственные даты. А Рождество 25 декабря — оно и так уже было объявлено выходным днем, — пояснил он.

Сейчас День защитников и защитниц Украины отмечают 14 октября, это официальный выходной. Исторически праздник связан с церковным днем Покрова пресвятой Богородицы, который по новому церковному календарю будет приходиться на 1 октября.

День Украинской Государственности отмечают ежегодно 28 июля, в День крещения Киевской Руси-Украины.

Источник
Радио Свобода
Теги
День защитника Украины ПЦУ
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