12 грудня православна церква вшановує пам’ять святого Парамона і ще 370 мучеників.

Парамон, який заступився за праведних християн під час їхніх гонінь, був ув’язнений язичниками і підданий тортурам. Його разом з іншими заарештованими обезголовили.

Іменини 12 грудня святкують: Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій.

В Україні 12 грудня святкують День Сухопутних військ. За чисельністю Сухопутні війська становлять майже половину всіх Збройних Сил України. До складу Сухопутних військ входять: механізовані та танкові війська, ракетні війська та артилерія, армійська авіація, аеромобільні війська, війська протиповітряної оборони.

Також цього дня в Україні відзначають День благодійності.

У світі 12 грудня відзначають Міжнародний день нейтралітету. Нейтралітет – політика неучасті у війні та відмова від участі у військових блоках у мирний період. Дзен щодо політичного нейтралітету точно спіймала Швейцарія. Ця країна не входить в ЄС, в НАТО і вже пару сотень років не бере участі у війнах.

Народні прикмети на 12 грудня:

Сніг 12 грудня віщував заметіль, а сильні вітри очікували, якщо зоря в цей день забарвлена ​​в червоний колір;

Якщо ж сніг сьогодні не випав – це означає, що до 19 грудня будуть сильні морози;

Якщо людина народилася 12 січня, то її талісманом є амазоніт або аметист.

Що не можна робити 12 грудня: