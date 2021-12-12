12 декабря православная церковь чтит память святого Парамона и еще 370 мучеников.

Парамон, вступившийся за праведных христиан во время их гонений, был заключен язычниками и подвергнyт пыткам. Его вместе с другими арестованными обезглавили.

Именины 12 декабря празднуют: Валериан, Данило, Денис, Иван, Николай, Сергей.

В Украине 12 декабря отмечают День Сухопутных войск. По численности Сухопутные войска составляют почти половину всех Вооруженных Сил Украины. В состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины входят: механизированные и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, армейская авиация, аэромобильные войска, войска противовоздушной обороны.

Также в этот день в Украине отмечают День благотворительности.

В мире 12 декабря отмечают Международный день нейтралитета. Нейтралитет — политика неучастия в войне и отказ от участия в военных блоках в мирный период времени. Джен в плане политического нейтралитета точно поймала Швейцария. Эта страна не состоит в ЕС, в НАТО и уже пару сотен лет не участвует в войнах.

Народные приметы 12 декабря:

Снег 12 декабря предвещал метель, а сильные ветра ожидали, если заря в этот день окрашена в красный цвет;

Если же снег сегодня не выпал — значит, до 19 декабря будут сильные морозы;

Если человек родился 12 января, то его талисманом является амазонит или аметист.

Что нельзя делать 12 декабря: