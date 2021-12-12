12 декабря православная церковь чтит память святого Парамона и еще 370 мучеников.
Парамон, вступившийся за праведных христиан во время их гонений, был заключен язычниками и подвергнyт пыткам. Его вместе с другими арестованными обезглавили.
Именины 12 декабря празднуют: Валериан, Данило, Денис, Иван, Николай, Сергей.
В Украине 12 декабря отмечают День Сухопутных войск. По численности Сухопутные войска составляют почти половину всех Вооруженных Сил Украины. В состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины входят: механизированные и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, армейская авиация, аэромобильные войска, войска противовоздушной обороны.
Также в этот день в Украине отмечают День благотворительности.
В мире 12 декабря отмечают Международный день нейтралитета. Нейтралитет — политика неучастия в войне и отказ от участия в военных блоках в мирный период времени. Джен в плане политического нейтралитета точно поймала Швейцария. Эта страна не состоит в ЕС, в НАТО и уже пару сотен лет не участвует в войнах.
Народные приметы 12 декабря:
- Снег 12 декабря предвещал метель, а сильные ветра ожидали, если заря в этот день окрашена в красный цвет;
- Если же снег сегодня не выпал — значит, до 19 декабря будут сильные морозы;
- Если человек родился 12 января, то его талисманом является амазонит или аметист.
Что нельзя делать 12 декабря:
- В этот день нельзя ссориться и выяснять отношения.
- А с деньгами важно быть внимательными и осторожными.
- У верующих продолжается Рождественский пост, поэтому под запретом пища животного происхождения, алкоголь и шумные празднества.