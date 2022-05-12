У 2022 році п’ятниця 13 припала на травень. Здавна люди вірили в містичні легенди довкола цього дня та чекали нещастя, однак сучасні люди намагаються не вірити в забобони та прикмети на п’ятницю 13.
Аби розвіяти негатив, надішліть близьким листівку на п’ятницю 13. Факти ICTV підготували оригінальні привітання з п’ятницею 13 у картинках і СМС.
Привітання з п’ятницею 13 у картинках
Привітання з п’ятницею 13 у СМС
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П’ятниця. Тринадцяте.
День сьогодні дивний,
Все оповите сьогодні
Містикою і таємницею.
Вам бажаю, щоб удачу
Цей день приносив,
Щоб на зло всім забобонам
Він чудовим був.
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Нехай сьогодні всі мрії здійсняться, а удача ніколи тебе не залишить. Прокидайся, зустрічай і хапай її за хвіст!
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Нехай цей день, як добрий гість,
Несе успіхи, щастя, радість,
Щоб обов’язково збулося
Все те, про що тобі мріялося!
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Хай сонце сьогодні радує і надихає неймовірним сяйвом, повітря бадьорить, а все задумане складається по-особливому чудово!
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Нехай цей день, подібно чуду,
Приносить радість знов і знов.
І нехай зустрічають тебе всюди
Успіхи, щастя і любов.
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Не зважай на дату – день пройде відмінно! Удачі та позитиву!
Будь-які прикмети про невдачі в п’ятницю 13 – це лише міф. Аби розвіяти сумніви, ми знайшли 5 фактів, що зруйнують будь-які стереотипи про п’ятницю 13.