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Відкинь забобони! Оригінальні листівки та СМС на п’ятницю 13

13 Травня 2022, 01:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Відкинь забобони! Оригінальні листівки та СМС на п’ятницю 13
Джерело: Pixabay

У 2022 році п’ятниця 13 припала на травень. Здавна люди вірили в містичні легенди довкола цього дня та чекали нещастя, однак сучасні люди намагаються не вірити в забобони та прикмети на п’ятницю 13.

Аби розвіяти негатив, надішліть близьким листівку на п’ятницю 13. Факти ICTV підготували оригінальні привітання з п’ятницею 13 у картинках і СМС.

Привітання з п’ятницею 13 у картинках





Привітання з п’ятницею 13 у СМС

***

П’ятниця. Тринадцяте.
День сьогодні дивний,
Все оповите сьогодні
Містикою і таємницею.

Вам бажаю, щоб удачу
Цей день приносив,
Щоб на зло всім забобонам
Він чудовим був.

***

Нехай сьогодні всі мрії здійсняться, а удача ніколи тебе не залишить. Прокидайся, зустрічай і хапай її за хвіст!

***

Нехай цей день, як добрий гість,
Несе успіхи, щастя, радість,
Щоб обов’язково збулося
Все те, про що тобі мріялося!

***

Хай сонце сьогодні радує і надихає неймовірним сяйвом, повітря бадьорить, а все задумане складається по-особливому чудово!

***

Нехай цей день, подібно чуду,
Приносить радість знов і знов.
І нехай зустрічають тебе всюди
Успіхи, щастя і любов.

***

Не зважай на дату – день пройде відмінно! Удачі та позитиву!

Будь-які прикмети про невдачі в п’ятницю 13 – це лише міф. Аби розвіяти сумніви, ми знайшли 5 фактів, що зруйнують будь-які стереотипи про п’ятницю 13.

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