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5 фактів, що зруйнують стереотипи про п’ятницю 13

13 Травня 2022, 01:15
Віталій Плахотний
5 фактів, що зруйнують стереотипи про п’ятницю 13
Джерело: Pixabay

П’ятниця 13 – дата, яку чимало людей вважають містичною і нещасливою.

Прикмети про невдачі в п’ятницю 13 існують вже багато століть по всьому світу. На щастя, це лише міф.

Приміром, у Пекіні більше бояться цифри 4. Все через діалект китайської мови — вимова цифри 4 співзвучна зі словом смерть.

Китайці всіляко уникають чисел із цією цифрою в кінці. Ви не знайдете ані автомобільні номери з четвіркою, ані четвертий поверх у будинках, ані квартири з номером 14 чи 24. В особливих випадках такі помешкання продають за заниженою ціною.

Ізраїль і число 13

У країні Близького Сходу поважають містичну 13. Це можна помітити, вивчаючи культуру Ізраїлю — країна була розділена на 13 частин, таємне єврейське вчення містить 13 небесних джерел, 13 врат милості та 13 потоків бальзаму.

Число 13 в Англії

На батьківщині Шекспіра чортова дюжина перетворилася на пекарню дюжину. Зміни відбулися після введення суворих штрафів за неповну вагу фунтових буханок хліба. Пекарям доводилося випікати 13-ту хлібину, щоб уникнути грошових покарань.

Факти, що руйнують стереотипи про п’ятницю 13:

  • З найдавніших часів 13 вважалося числом Духа Святого. Наприклад, у Христа було 12 учнів, а сам Ісус був тринадцятим.
  • У китайській мові інший переклад чортової дюжини звучить як повинен досягти успіху.
  • Ті, хто мають у своїй даті народження число 13, мають розвинену інтуїцію і здібності до маніпуляції.
  • П’ятниця 13 – це успішна франшиза, під якою вийшло 12 повнометражних фільмів жахів, які стали культовими.
  • У стародавніх мая значення числа 13 полягало в поєднанні щасливих місяців і знаків Зодіаку.
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