П’ятниця 13 – дата, яку чимало людей вважають містичною і нещасливою.

Прикмети про невдачі в п’ятницю 13 існують вже багато століть по всьому світу. На щастя, це лише міф.

Приміром, у Пекіні більше бояться цифри 4. Все через діалект китайської мови — вимова цифри 4 співзвучна зі словом смерть.

Китайці всіляко уникають чисел із цією цифрою в кінці. Ви не знайдете ані автомобільні номери з четвіркою, ані четвертий поверх у будинках, ані квартири з номером 14 чи 24. В особливих випадках такі помешкання продають за заниженою ціною.

Ізраїль і число 13

У країні Близького Сходу поважають містичну 13. Це можна помітити, вивчаючи культуру Ізраїлю — країна була розділена на 13 частин, таємне єврейське вчення містить 13 небесних джерел, 13 врат милості та 13 потоків бальзаму.

Число 13 в Англії

На батьківщині Шекспіра чортова дюжина перетворилася на пекарню дюжину. Зміни відбулися після введення суворих штрафів за неповну вагу фунтових буханок хліба. Пекарям доводилося випікати 13-ту хлібину, щоб уникнути грошових покарань.

Факти, що руйнують стереотипи про п’ятницю 13: