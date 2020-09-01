1 вересня 2020 припадає на вівторок. Діти виходять з літніх канікул та починається новий навчальний рік.

Для когось він буде першим – сповнений відкриттями та якоюсь тривогою перед новими враженнями.

Для когось 1 вересня 2020 стане останнім у школі та буде переповненим передчуттям дорослого життя.

У будь-якому випадку привітати школяр з 1 вересня – важлива традиція, яка заряджає на рік навчання.

Оригінальні картинки з 1 вересня 2020 стануть приємним подаруночком для кожного, тож ми підготували для вас свою підбірку.

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Робота шкіл з 1 вересня

В Україні з 1 вересня не працюватимуть ті школи, що належать до адміністративно-територіальних одиниць, у яких встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Школи з інших трьох зон працюватимуть у звичайному режимі, але з певним переліком правил.