1 сентября 2020 припадает на вторник. Дети выходят из летних каникул и начинается новый учебный год.

Для кого-то он будет первым — полон открытиями и какой-то тревогой перед новыми впечатлениями.

Для кого-то 1 сентября 2020 станет последним в школе и будет переполненным предвкушением взрослой жизни.

В любом случае поздравить школьник с 1 сентября — важная традиция, которая заряжает на год обучения.

Оригинальные картинки с 1 сентября 2020 станут приятным подарочком для каждого, поэтому мы подготовили для вас свою подборку.

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Работа школ с 1 сентября

В Украине с 1 сентября не будут работать те школы, которые относятся к административно-территориальным единицам, в которых установлено красный уровень эпидемической опасности.

Школы из других трех зон будут работать в обычном режиме, но с определенным перечнем правил.