1 сентября 2020 припадает на вторник. Дети выходят из летних каникул и начинается новый учебный год.
Для кого-то он будет первым — полон открытиями и какой-то тревогой перед новыми впечатлениями.
Для кого-то 1 сентября 2020 станет последним в школе и будет переполненным предвкушением взрослой жизни.
В любом случае поздравить школьник с 1 сентября — важная традиция, которая заряжает на год обучения.
Оригинальные картинки с 1 сентября 2020 станут приятным подарочком для каждого, поэтому мы подготовили для вас свою подборку.
Читайте: День знаний 2020 — лучшие поздравления с 1 сентября
Работа школ с 1 сентября
В Украине с 1 сентября не будут работать те школы, которые относятся к административно-территориальным единицам, в которых установлено красный уровень эпидемической опасности.
Школы из других трех зон будут работать в обычном режиме, но с определенным перечнем правил.