Оригінальні привітання на Старий Новий рік 2022

Традиційно 14 січня в Україні відзначають Старий Новий рік. Це зимове свято виникло через зміну календарів на початку XX століття.
Старий Новий рік тісно переплітається з церковними святами і народними традиціями. Здавна в цей період дівчата ворожили на долю та суженого, а хлопці ходили посівати.
З цим світлим святом варто привітати всіх рідних та близьких. Для цього Факти ICTV зібрали оригінальні привітання зі Старим Новим роком.
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Чи вiн старий, чи може він новiший –
Хай голову над цим ламає дехто iнший.
Тебе ж я просто хочу привiтати,
Здоров’я, радостi, кохання побажати!
Можливо, позабув щось ненароком,
Коротше – зі Старим Новим роком!
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Старий Новий рік у хаті,
Зустрічай його хутчіш.
Став на стіл горілки пляшку,
Сало і ковбаску ріж.
Принесе нехай це свято
Щастя і добро в сім’ю,
Хай ввійде кохання щире
В душу радісну твою.
Гроші водяться в кишені
І у схованці нехай,
З позитивом у майбутнє –
Двері тільки відчиняй.
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Тільки в нашого народу,
Є таке чудове свято,
Щоби через дві неділі,
Новий рік знов зустрічати.
Будьте ж вдвічі щасливіші,
Ще багатші й здоровіші,
Радості на цілий вік,
Зичить Старий Новий рік!
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На Старий Новий рік
Щоб поганий настрій втік.
Щоб все бажане збулось,
А загублене – знайшлось.
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Старий Новий рік прийшов
Свято лине до нас знов.
Ще салати не скінчились,
Ми ще добре не напились.
Друзі! Всі мерщій до хати!
Будем знову відмічати!
Їсти є ще досхочу,
Я від щастя закричу:
З святом я всіх вас вітаю,
Щастя й радості бажаю!
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Старий Новий рік – це час, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для чогось нового! Нехай 2020 рік буде легким, яскравим і приємним, сповненим новими подіями і враженнями! Зі святом!
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