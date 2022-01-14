Оригінальні привітання на Старий Новий рік 2022

Традиційно 14 січня в Україні відзначають Старий Новий рік. Це зимове свято виникло через зміну календарів на початку XX століття.

Старий Новий рік тісно переплітається з церковними святами і народними традиціями. Здавна в цей період дівчата ворожили на долю та суженого, а хлопці ходили посівати.

З цим світлим святом варто привітати всіх рідних та близьких. Для цього Факти ICTV зібрали оригінальні привітання зі Старим Новим роком.

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Чи вiн старий, чи може він новiший –

Хай голову над цим ламає дехто iнший.

Тебе ж я просто хочу привiтати,

Здоров’я, радостi, кохання побажати!

Можливо, позабув щось ненароком,

Коротше – зі Старим Новим роком!

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Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім’ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.

Гроші водяться в кишені

І у схованці нехай,

З позитивом у майбутнє –

Двері тільки відчиняй.

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Тільки в нашого народу,

Є таке чудове свято,

Щоби через дві неділі,

Новий рік знов зустрічати.

Будьте ж вдвічі щасливіші,

Ще багатші й здоровіші,

Радості на цілий вік,

Зичить Старий Новий рік!

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На Старий Новий рік

Щоб поганий настрій втік.

Щоб все бажане збулось,

А загублене – знайшлось.

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Старий Новий рік прийшов

Свято лине до нас знов.

Ще салати не скінчились,

Ми ще добре не напились.

Друзі! Всі мерщій до хати!

Будем знову відмічати!

Їсти є ще досхочу,

Я від щастя закричу:

З святом я всіх вас вітаю,

Щастя й радості бажаю!

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Старий Новий рік – це час, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для чогось нового! Нехай 2020 рік буде легким, яскравим і приємним, сповненим новими подіями і враженнями! Зі святом!

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