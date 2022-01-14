Одне з популярних зимових свят – Старий Новий рік. Його заведено святкувати в ніч з 13 на 14 січня. До цього дня ще можна поставити галочку поряд з планами, які ви не встигли завершити до Нового року.
Пропонуємо вам завершити ще одну справу – привітати своїх близьких зі Старим Новим роком!
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Вітаю зі Старим Новим роком! Сподіваюся, що ви встигли завершити всі свої минулорічні справи!
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Нехай у вашому домі завжди буде затишно та тепло. Хочу побажати вам всього найкращого. Вітаю зі Старим Новим роком!
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Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю легкого року! Важливих досягнень та великих перемог!
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У це велике родинне свято хочу побажати вам завжди залишатися собою, йти вперед із високо піднятою головою. Нехай вашу хату не обходить удача!
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Бажаю миру і тепла. Нехай на вашому порозі завжди будуть удача та безкінечне щастя! Зі святом!
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Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю успіхів та кар’єрного зростання! Бажаю, щоб рік був сповнений великих перемог!
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Святкуючи Старий Новий рік, залиште прекрасні спогади у вашому домі, зав’яжіть міцні дружні стосунки, які продовжаться все життя, і нехай ця пора року буде наповнена миром та радістю.
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Старий Новий рік приходить з особливим світлом. Нехай це світло стане вашим сонцем, щоб ви ніколи не ходили в темноті. Зі святом!
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Старий Новий рік – це час для сім’ї та друзів, щоб зібратися разом, щоб весело провести час. Шлю вам добрі побажання та любов!
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Завдяки тобі зірки сяють яскравіше, а зимові дні тепліші. Дякую, що ти є в моєму житті, прийміть найщиріші вітання зі Старим Новим роком!
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Вітаю наймилішу людину зі Старим Новим роком! Сяй яскравіше зірок протягом усього року!