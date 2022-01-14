Оригинальные поздравления на Старый Новый год 2022

Традиционно 14 января в Украине отмечают Старый Новый год. Этот зимний праздник возник из-за смены календарей в начале XX века.
Старый Новый год тесно переплетается с церковными праздниками и народными традициями. Издавна в этот период девушки гадали на судьбу и суженого, а мальчики ходили посевать.
С этим светлым праздником следует поздравить всех родных и близких. Факты ICTV собрали оригинальные поздравления со Старым Новым годом.
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Старый Новый год проводим,
В прошлом он теперь для нас.
Пожелаю я сегодня,
Счастья каждому из вас.
Унесет пусть год плохое,
Все болезни, всю печаль.
Новому уступит место,
Уходя тихонько вдаль.
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Старый Новый год приходит,
Иностранцам не понять,
Почему мы стали снова
С Новым годом поздравлять?
Всем задорного веселья,
Чтобы утром без похмелья,
Чтоб здоровье сохранилось,
Чтобы в жизни все сложилось.
Чтобы крепкая семья,
Дом большой, любовь, друзья.
Чтоб светила вам всегда
Путеводная звезда.
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Шанс повторный нам дает
Праздник Старый Новый год,
Чтоб смогли мы еще лучше
Отвести в веселье душу.
С новым счастьем и здоровьем
Снова поздравляю вас.
Мы уже тренировались,
Так покажем высший класс!
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Новый год по-старому — отлично,
Не устанем праздник отмечать!
Поздравляю! Счастья в жизни личной,
Этот год проходит пусть “на пять”!
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Веселится народ —
Снова Новый год идет!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым классным и везучим.
Пускай всем все удается,
Пускай песня звонко льется.
В Старый Новый год, друзья,
Нам грустить никак нельзя.
Мира всем, любви, удачи,
Чтоб решались все задачи,
Деньги чтобы размножались,
А желания сбывались.
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Старый Новый год — это время, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для чего-то нового! Пусть 2020 будет легким, ярким и приятным, полным новыми событиями и впечатлениями! С праздником!
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