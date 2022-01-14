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Оригинальные поздравления на Старый Новый год 2022

14 января 2022, 08:25
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
елка, новый год
Источник: Depositphotos

Традиционно 14 января в Украине отмечают Старый Новый год. Этот зимний праздник возник из-за смены календарей в начале XX века.

Старый Новый год тесно переплетается с церковными праздниками и народными традициями. Издавна в этот период девушки гадали на судьбу и суженого, а мальчики ходили посевать.

С этим светлым праздником следует поздравить всех родных и близких. Факты ICTV собрали оригинальные поздравления со Старым Новым годом.

*****

Старый Новый год проводим,
В прошлом он теперь для нас.
Пожелаю я сегодня,
Счастья каждому из вас.

Унесет пусть год плохое,
Все болезни, всю печаль.
Новому уступит место,
Уходя тихонько вдаль.

*****

Старый Новый год приходит,
Иностранцам не понять,
Почему мы стали снова
С Новым годом поздравлять?

Всем задорного веселья,
Чтобы утром без похмелья,
Чтоб здоровье сохранилось,
Чтобы в жизни все сложилось.

Чтобы крепкая семья,
Дом большой, любовь, друзья.
Чтоб светила вам всегда
Путеводная звезда.

*****

Шанс повторный нам дает
Праздник Старый Новый год,
Чтоб смогли мы еще лучше
Отвести в веселье душу.

С новым счастьем и здоровьем
Снова поздравляю вас.
Мы уже тренировались,
Так покажем высший класс!

*****

Новый год по-старому — отлично,
Не устанем праздник отмечать!
Поздравляю! Счастья в жизни личной,
Этот год проходит пусть “на пять”!

*****

Веселится народ —
Снова Новый год идет!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым классным и везучим.

Пускай всем все удается,
Пускай песня звонко льется.
В Старый Новый год, друзья,
Нам грустить никак нельзя.

Мира всем, любви, удачи,
Чтоб решались все задачи,
Деньги чтобы размножались,
А желания сбывались.

*****

Старый Новый год — это время, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для чего-то нового! Пусть 2020 будет легким, ярким и приятным, полным новыми событиями и впечатлениями! С праздником!

*****

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Теги
Поздравления с праздниками , Старый Новый год
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