Тисячі українців зустрічатимуть 2023 рік далеко від дому. Із початком повномасштабної війни в нашій країні мільйони громадян виїхали за кордон. Хтось вже повернувся, а хтось – досі залишається в Європі.

Кожна країна має свої традиції та звичаї святкування новорічних свят, тому Факти ICTV дізнавалися, як зустрічають Новий рік у Німеччині та яких традицій мають дотримуватись українці.

Новий рік у Німеччині 2023

У Німеччині Новий рік завжди зустрічають та відзначають шумно та весело. Цікаво, що німці починають вітати одне одного з новорічними святами одразу після Різдва, яке святкують 25 грудня.

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Тиждень від Різдва до Нового року супроводжується ярмарками й святковими ярмарками, веселими карнавалами та клоунадами із сюрпризами та розвагами для усіх німців.

Міста прикрашають гірляндами, всюди запускають салюти та феєрверки. Звісно, німці не забувають про головний атрибут Нового року – святкову ялинку. У стародавніх німців ялинка вважалася священним деревом, вони вірили, що хвоя відганяє злих духів.

Однозначного правила як святкувати Новий рік у Німеччині немає. Одні зустрічають його вдома, інші – влаштовують масові народні гуляння на площах та вулицях. Бари, ресторани та паби відкриті до самого ранку. Вуличні вечірки можуть розтягуватися на цілі кілометри.

Велику увагу німці приділяють прикрашанню своїх будинків. Вони оздоблюють свої будинки різнокольоровими гірляндами, святковими вінками з хвої, фігурками німецького Діда Мороза, а у дворах та біля осель встановлюють ялинки.

У період новорічних свят вся Німеччина прикрашена новорічними вогнями та гірляндами, вітрини магазинів та вікна будинків розписані святковими сюжетами та символами прийдешнього року.

Новорічні німецькі традиції, які повинні знати українці

У всіх великих містах Німеччини влаштовують карнавали, маскаради та масові ходи. Люди вдягаються у святкові вбрання та бродять містом, вітаючи одне одного зі святами.

Однією з найголовніших німецьких традицій є запуск барвистих феєрверків, вогнів та салютів. Німці вірять, що гучні звуки від феєрверків лякають та відганяють злих духів, тому салюти можуть тривати кілька годин без зупину.

Тому українці, які перебувають в Німеччині, мають бути готовими до гучних гулянь та не лякатися звуків салютів.

Що стосується Діда Мороза, то маленькі німці чекають на Вайнахтсмана. Одягнений старий у вивернутий кожух, підперезаний ланцюгом. За спиною у нього великий мішок з подарунками.

За німецькою традицією він приходить до малечі разом з Кристкинд (щось на кшталт Снігуроньки). Кристкинд вбрана у білий кожух та красиву сукню, а обличчя дівчини вкрите вуаллю.

Німецькі Дід Мороз та Снігуронька приїжджають до дітей не на санчатах, а на ослику. Перед тим, як піти спати, малеча залишає сіно для ослика та солодощі для Вайнахтсмана.

Тому українці малюки теж мають залишити сіно та смаколики для німецького Діда Мороза.

Перед Новим роком німці бажають одне одному Guten Rutsch (скорочення від вислову Einen Guten Rutsch ins neue Jahr, що перекладається Хорошого входження в Новий рік). Тому українцям варто запамʼятати це словосполучення.

Ще одна традиція, якої мають дотримуватися українці, щоб не образити німців – встрибування в Новий рік. Відбувається ця традиція буквально. Відразу після настання 1 січня, німці стають на стільці чи дивани та встрибують у Новий рік. Після цього вони починають кричати, сміятися та вітати одне одного.

Українці мають обовʼязково дотриматися традиції та разом з німцями встрибнути у Новий рік 2023.

До речі, якщо хочете вгодити своїм німецьким знайомим, подаруйте їм на Новий рік книжку. Вона вважається найтрадиційнішим подарунком в Німеччині.

Що готувати на святковий стіл, щоби не образити німців

Німці обожнюють смачно поїсти на Новий рік. Тому господині готують різноманітні страви та розробляють святкове меню.

Традиційними новорічними стравами вважаються свинина, тушкована капуста з німецькими сосисками, млинці, рибні страви та різдвяні смаколики. На столі обов’язково має бути короп. За німецьким повір’ям він приносить щастя та достаток у дім.

Також у Німеччині полюбляють готувати пироги, які прикрашають яблуками та горіхами. Щодо напоїв, то німці люблять шампанське та глінтвейн.