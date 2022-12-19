Тысячи украинцев будут встречать 2023 год вдали от дома. С началом полномасштабной войны в нашей стране миллионы граждан уехали за границу. Кто-то уже вернулся, а кто-то до сих пор остается в Европе.

Каждая страна имеет свои традиции и обычаи новогодних праздников, поэтому Факты ICTV узнали, как встречают Новый год в Германии и какие традиции должны соблюдать украинцы.

Новый год в Германии 2023

В Германии Новый год всегда встречают и отмечают шумно и весело. Интересно, что немцы начинают поздравлять друг друга с новогодними праздниками сразу после Рождества, которое празднуют 25 декабря.

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Неделя от Рождества до Нового года сопровождается ярмарками и праздничными базарами, веселыми карнавалами и клоунадами с сюрпризами и развлечениями для всех немцев.

Города украшают гирляндами, повсюду запускают салюты и фейерверки. Конечно, немцы не забывают о главном атрибуте Нового года — праздничной елке. У древних немцев елка считалась священным деревом, они верили, что хвоя отгоняет злых духов.

Однозначного правила как праздновать Новый год в Германии нет. Одни встречают его дома, другие — устраивают массовые народные гуляния на площадях и улицах. Бары, рестораны и пабы открыты до самого утра. Уличные вечеринки могут растягиваться на целые километры.

Большое внимание немцы уделяют украшению своих домов. Они украшают их разноцветными гирляндами, праздничными венками из хвои, фигурками немецкого Деда Мороза, а во дворах и возле домов устанавливают елки.

В период новогодних праздников вся Германия украшена новогодними огнями и гирляндами, витрины магазинов и окна домов расписаны праздничными сюжетами и символами грядущего года.

Новогодние немецкие традиции, которые должны знать украинцы

Во всех крупных городах Германии устраивают карнавалы, маскарады и массовые шествия. Люди одеваются в праздничные наряды и бродят по городу, поздравляя друг друга с праздниками.

Одной из главных немецких традиций является запуск красочных фейерверков, огней и салютов. Немцы верят, что громкие звуки от фейерверков отпугивают и отгоняют злых духов, поэтому салюты могут длиться несколько часов без остановки.

Поэтому украинцы, которые находятся в Германии, должны быть готовы к шумным гуляниям и не пугаться звуков салютов.

Что касается Деда Мороза, то маленькие немцы ждут Вайнахтсмана. Одет старик в вывернутый тулуп, подпоясанный ремнем. За спиной у него большой мешок с подарками.

По немецкой традиции он приходит к детям вместе с Кристкинд (что-то вроде Снегурочки). Кристкинд одета в белый тулуп и красивое платье, а лицо девушки покрыто вуалью.

Немецкие Дед Мороз и Снегурочка приезжают к детям не на санях, а на ослике. Перед тем как пойти спать, дети оставляют сено для ослика и сладости для Вайнахтсмана.

Поэтому украинские малыши тоже должны оставить сено и вкусности для немецкого Деда Мороза.

Перед Новым годом немцы желают друг другу Guten Rutsch (сокращение от выражения Einen Guten Rutsch ins neue Jahr, что переводится как Хорошего вхождения в Новый год). Поэтому украинцам стоит запомнить это словосочетание.

Еще одна традиция, которую должны соблюдать украинцы, чтобы не обидеть немцев, — впрыгивание в Новый год. Сразу после наступления 1 января, немцы становятся на стулья или диваны и запрыгивают в Новый год. После этого они начинают кричать, смеяться и приветствовать друг друга.

Украинцы должны обязательно соблюсти традиции и вместе с немцами запрыгнуть в Новый год 2023.

Кстати, если хотите угодить своим немецким знакомым, подарите им на Новый год книгу. Она считается самым традиционным подарком в Германии.

Что готовить на праздничный стол, чтобы не обидеть немцев

Немцы обожают вкусно поесть на Новый год. Поэтому хозяйки готовят разнообразные блюда и разрабатывают праздничное меню.

Традиционными новогодними блюдами считаются свинина, тушеная капуста с немецкими сосисками, блины, рыбные блюда и рождественские вкусности. На столе обязательно должен быть карп. По немецкому поверью он приносит счастье и достаток в дом.

Также в Германии любят готовить пироги и украшать их яблоками и орехами. Что касается напитков, то немцы любят шампанское и глинтвейн.