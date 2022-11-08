Новогодняя елка в Киеве 2022-2023: какой она будет

Вопреки полномасштабной войне в Украине, главной новогодней елке страны в этом году быть. Праздничное дерево установят в Киеве, однако еще неизвестно, где именно.
Подготовка к установке уже начата и сейчас изучаются все возможности этого вопроса. Об этом рассказал президент Folk Ukraine и организатор новогоднего праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий Realist.Online.
По его словам, мэр Киева Виталий Кличко подтвердил установку дерева. Сейчас они работают, ищут партнеров и спонсоров. Готово несколько эскизов елки 2022-2023.
— Могу сказать, что в этот раз елка будет не о новогоднем чуде. В этом году совсем другая история, — отметил Игорь.
Один из возможных вариантов праздничного дерева — елка в цветах флага Украины, украшена игрушками, цветами и свечками. На макушке вместо рождественской звезды — трезубец.
Традиционно елку открывают 19 числа — в День Святого Николая. Устанавливают дерево обычно на Софийской площади.
По словам организаторов, на локации елки 2021-2022 за новогодние праздники побывало до четырех миллионов посетителей, поэтому местность едва справилась с таким наплывом. Как будет в этом году и перенесут ли все таки локацию — узнаем позже.
Также ранее Виталий Кличко рассказывал, чего ждать на Новый год и Рождество в столице. Мэр Киева отметил, что в первую очередь они отталкиваются от вопроса безопасности, однако елка будет, поскольку это традиция и добрые эмоции.
Фото: Realist.Online