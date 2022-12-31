Новий рік – час чарівництва, привітань і подарунків. На це свято чекають як діти, так і дорослі. Хоч для українців цього року воно не таке, як у мирний час, але надія на світле майбутнє та здійснення мрій живе в кожному з нас.
Факти ICTV підготували привітання з Новим роком 2023 в СМС, щоб ви змогли відправити кожній своїй близькій людині слова з найкращими побажаннями.
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Хай несе вам Новий рік
Лиш достаток на поріг,
Щоб добро в житті велося,
Все омріяне збулося!
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Хай печалі із журбою
Рік старий візьме з собою.
А в Новому – тільки щастя
І чудовий світлий настрій!
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З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка!
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На порозі Новий рік,
З чим вас і вітаю,
І достатку вам повік
Щиро побажаю!
Миру, радості, добра
Зичу вашій хаті.
Щоб здорові всі були,
Мудрі і багаті!
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Щастя безмежного в році новому,
миру і радості вашому дому!
Хай вам майбутнє дарує надію
І хай збуваються всі ваші мрії!
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Хай рік новий чудовим буде,
В душі запаляться вогні,
Нехай щастить завжди і всюди,
І будуть радісними дні!
Під бій годинника казковий
Найкращу мрію уявіть…
І знайте: все буде чудово,
Тому що це – чарівна мить!
Нехай ялинка мерехтлива
В оселю щастя принесе,
Нехай життя буде красивим
І легко вам вдається все!
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Новий рік — чудове свято,
Ми чекаємо його!
Зичу я тепла багато
І найкращого всього!
Успіхів, любові, віри,
Щастя — кожному із нас,
Щоби ми життю раділи
І всміхались повсякчас!