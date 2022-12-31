Новий рік – час чарівництва, привітань і подарунків. На це свято чекають як діти, так і дорослі. Хоч для українців цього року воно не таке, як у мирний час, але надія на світле майбутнє та здійснення мрій живе в кожному з нас.

Факти ICTV підготували привітання з Новим роком 2023 в СМС, щоб ви змогли відправити кожній своїй близькій людині слова з найкращими побажаннями.

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***

Хай несе вам Новий рік

Лиш достаток на поріг,

Щоб добро в житті велося,

Все омріяне збулося!

***

Хай печалі із журбою

Рік старий візьме з собою.

А в Новому – тільки щастя

І чудовий світлий настрій!

***

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка!



***

На порозі Новий рік,

З чим вас і вітаю,

І достатку вам повік

Щиро побажаю!

Миру, радості, добра

Зичу вашій хаті.

Щоб здорові всі були,

Мудрі і багаті!



***

Щастя безмежного в році новому,

миру і радості вашому дому!

Хай вам майбутнє дарує надію

І хай збуваються всі ваші мрії!

***

Хай рік новий чудовим буде,

В душі запаляться вогні,

Нехай щастить завжди і всюди,

І будуть радісними дні!

Під бій годинника казковий

Найкращу мрію уявіть…

І знайте: все буде чудово,

Тому що це – чарівна мить!

Нехай ялинка мерехтлива

В оселю щастя принесе,

Нехай життя буде красивим

І легко вам вдається все!

***

Новий рік — чудове свято,

Ми чекаємо його!

Зичу я тепла багато

І найкращого всього!

Успіхів, любові, віри,

Щастя — кожному із нас,

Щоби ми життю раділи

І всміхались повсякчас!

