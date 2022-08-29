29 серпня відзначають третій Спас – Горіховий. До цього ми святкували Яблучний та Медовий.

Горіховий Спас ще називають Хлібним або Спасом на полотні. Цього дня прийнято ходити до церкви та освячувати горіхи, а також вітати одне одного зі святом. Факти ICTV підготували привітання з Горіховим Спасом 2022 у СМС.

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Зараз дивляться

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Дуже щедрим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло стороною вас обходить!

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Сьогодні настав Третій

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на землі,

І щастя оживе!

***

Вже стигли горіхи в діброві,

Прийшов жаданий третій Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожний горішок з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб він надав нам сили жити.

***

Нехай Горіховий Спас

щастя принесе для всіх вас!

Хай буде щедрим та щасливим,

хай стіл святковий буде красивим!

Хай янгол-охоронець не підводить,

і зле око ніколи вам не шкодить!

***

Хлібний Спас – це свято для всіх!

Тож нехай вас радість чекає та успіх.

Нехай у вашому домі хліб не закінчується,

Все тільки приємне в житті трапляється,

Завжди лише чекають радісні вісті,

І кожна річ буде на своєму місці!