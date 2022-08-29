29 серпня відзначають третій Спас – Горіховий. До цього ми святкували Яблучний та Медовий.
Горіховий Спас ще називають Хлібним або Спасом на полотні. Цього дня прийнято ходити до церкви та освячувати горіхи, а також вітати одне одного зі святом. Факти ICTV підготували привітання з Горіховим Спасом 2022 у СМС.
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Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Дуже щедрим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло стороною вас обходить!
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Сьогодні настав Третій
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на землі,
І щастя оживе!
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Вже стигли горіхи в діброві,
Прийшов жаданий третій Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожний горішок з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб він надав нам сили жити.
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Нехай Горіховий Спас
щастя принесе для всіх вас!
Хай буде щедрим та щасливим,
хай стіл святковий буде красивим!
Хай янгол-охоронець не підводить,
і зле око ніколи вам не шкодить!
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Хлібний Спас – це свято для всіх!
Тож нехай вас радість чекає та успіх.
Нехай у вашому домі хліб не закінчується,
Все тільки приємне в житті трапляється,
Завжди лише чекають радісні вісті,
І кожна річ буде на своєму місці!