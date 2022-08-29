29 августа отмечают третий Спас — Ореховый. До этого мы праздновали Яблочный и Медовый.

Ореховый Спас еще называют Хлебным или Спасом на холсте. В этот день принято ходить в церковь и освящать орехи, а также поздравлять друг друга с праздником. Факты ICTV подготовили поздравления с Ореховым Спасом 2022 в СМС.

***

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Спас Ореховый нагрянул,

Поздравления принимайте,

Свои души и сердца

Для добра вы раскрывайте.

Пусть Господь дает вам силы,

В жизни пусть вам помогает,

Вера светлая по жизни

Путь всегда пусть освещает.



***

Как скорлупка от ореха

Крепким будет пусть здоровье,

Счастья вам, добра и смеха,

Вместе с искренней любовью!

Спас ореховый стучится,

Открывайте ему двери.

Пусть все лучшее случится,

Если в Бога сильно верить!



***

На Спас Ореховый желаю,

Чтобы Господь тебя хранил.

А небо пусть предоставляет

Для дней житейских много сил!

Судьбы пройдя все испытанья,

Большое счастье обрети.

И в глубину души бескрайней

Добро и радость ты впусти!



***

Звезды, полнолуние, зарницы.

Блестят брызги летней колесницы,

Август летит по лунному саду,

Разрезая ночную прохладу.

Холодок сквозняка уважая,

Мы хорошего ждем урожая,

Постепенно готовим припасы,

Поздравляем с Ореховым Спасом!

***

Поздравляю с урожаем,

С новым хлебом и орехом

Пусть приносит в каждый дом:

Праздник, радость и огонь.

Сыт, здоров и счастлив будь,

Обойди твой дом недуг,

Я от всей души желаю!

Святой праздник — Третий Спас,

Пусть несет еды запас.