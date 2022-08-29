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Пусть Господь дает вам силы! Поздравления с Ореховым Спасом 2022 в СМС

29 августа 2022, 07:24
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Пусть Господь дает вам силы! Поздравления с Ореховым Спасом 2022 в СМС

29 августа отмечают третий Спас — Ореховый. До этого мы праздновали Яблочный и Медовый.

Ореховый Спас еще называют Хлебным или Спасом на холсте. В этот день принято ходить в церковь и освящать орехи, а также поздравлять друг друга с праздником. Факты ICTV подготовили поздравления с Ореховым Спасом 2022 в СМС.

***

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Спас Ореховый нагрянул,
Поздравления принимайте,
Свои души и сердца
Для добра вы раскрывайте.

Пусть Господь дает вам силы,
В жизни пусть вам помогает,
Вера светлая по жизни
Путь всегда пусть освещает.

***

Как скорлупка от ореха
Крепким будет пусть здоровье,
Счастья вам, добра и смеха,
Вместе с искренней любовью!

Спас ореховый стучится,
Открывайте ему двери.
Пусть все лучшее случится,
Если в Бога сильно верить!

***

На Спас Ореховый желаю,
Чтобы Господь тебя хранил.
А небо пусть предоставляет
Для дней житейских много сил!

Судьбы пройдя все испытанья,
Большое счастье обрети.
И в глубину души бескрайней
Добро и радость ты впусти!

***

Звезды, полнолуние, зарницы.
Блестят брызги летней колесницы,
Август летит по лунному саду,
Разрезая ночную прохладу.

Холодок сквозняка уважая,
Мы хорошего ждем урожая,
Постепенно готовим припасы,
Поздравляем с Ореховым Спасом!

***

Поздравляю с урожаем,
С новым хлебом и орехом
Пусть приносит в каждый дом:
Праздник, радость и огонь.
Сыт, здоров и счастлив будь,
Обойди твой дом недуг,
Я от всей души желаю!
Святой праздник — Третий Спас,
Пусть несет еды запас.

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