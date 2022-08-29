29 августа отмечают третий Спас — Ореховый. До этого мы праздновали Яблочный и Медовый.
Ореховый Спас еще называют Хлебным или Спасом на холсте. В этот день принято ходить в церковь и освящать орехи, а также поздравлять друг друга с праздником. Факты ICTV подготовили поздравления с Ореховым Спасом 2022 в СМС.
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Спас Ореховый нагрянул,
Поздравления принимайте,
Свои души и сердца
Для добра вы раскрывайте.
Пусть Господь дает вам силы,
В жизни пусть вам помогает,
Вера светлая по жизни
Путь всегда пусть освещает.
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Как скорлупка от ореха
Крепким будет пусть здоровье,
Счастья вам, добра и смеха,
Вместе с искренней любовью!
Спас ореховый стучится,
Открывайте ему двери.
Пусть все лучшее случится,
Если в Бога сильно верить!
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На Спас Ореховый желаю,
Чтобы Господь тебя хранил.
А небо пусть предоставляет
Для дней житейских много сил!
Судьбы пройдя все испытанья,
Большое счастье обрети.
И в глубину души бескрайней
Добро и радость ты впусти!
***
Звезды, полнолуние, зарницы.
Блестят брызги летней колесницы,
Август летит по лунному саду,
Разрезая ночную прохладу.
Холодок сквозняка уважая,
Мы хорошего ждем урожая,
Постепенно готовим припасы,
Поздравляем с Ореховым Спасом!
***
Поздравляю с урожаем,
С новым хлебом и орехом
Пусть приносит в каждый дом:
Праздник, радость и огонь.
Сыт, здоров и счастлив будь,
Обойди твой дом недуг,
Я от всей души желаю!
Святой праздник — Третий Спас,
Пусть несет еды запас.