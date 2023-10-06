На п’ятницю, 6 жовтня, припадає Всесвітній день усмішки і Всесвітній день охорони місць проживання. Віряни за новоюліанським календарем вшановують пам’ять святого Фоми – одного з 12 апостолів Ісуса Христа. Професійних або державних свят у цю дату немає.

Детальніше про те, які свята відзначають 6 жовтня 2023 року в Україні, хто святкує день ангела, а також про прикмети й заборони – далі в матеріалі.

Яке церковне свято 6 жовтня 2023 року

6 жовтня за новим календарем День апостола Фоми. Він був простим рибалкою, коли вперше почув проповідь Христа, після якої вирушив слідом за ним. Так Фома став одним із 12 апостолів Ісуса.

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Коли Христос воскрес після розп’яття, Фоми поруч не було, тому він не повірив розповідям присутніх апостолів. Він їм сказав, що має сам переконатися в цьому, побачивши на тілі Ісуса рани від цвяхів. Так і сталося, коли Христос з’явився перед апостолами. Саме тому Фому називають Невіруючий.

Святий обійшов із проповідями багато територій, а також заснував безліч церков.

За старим стилем віряни відзначають зачаття Іоанна Предтечі.

Хто святкує день ангела 6 жовтня 2023 року

Сьогодні, 6 жовтня, іменини святкують Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян, Іраїда, Раїса.

Що не можна робити 6 жовтня 2023 року

Цього дня не можна брехати, оскільки брехня може принести невдачу.

Не можна пліткувати, засуджувати, лихословити.

Заборонено лінуватися і байдикувати.

Не варто відмовляти нужденним у допомозі.

Не можна хвалитися статками.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні, 6 жовтня, потрібно молитися Фомі. Він є покровителем чесного достатку і всіх працьовитих людей. Йому дякують за допомогу в роботі.

Наші пращури в це свято пекли короваї та хліб, окраєць якого віддавали бідним.

Господині робили запаси на зиму, а чоловіки заготовляли дрова.

Народні прикмети на 6 жовтня 2023 року