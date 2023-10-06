На пятницу, 6 октября, приходится Всемирный день улыбки и Всемирный день охраны мест обитаний. Верующие по новоюлианскому календарю чтят память святого Фомы — одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Профессиональных или государственных праздников в эту дату нет.

Детальнее о том, какие праздники отмечают 6 октября 2023 года в Украине, кто празднует день ангела, а также приметах и запретах — далее в материале.

Какой церковный праздник 6 октября 2023 года

6 октября, согласно новому календарю, – День апостола Фомы. Он был простым рыбаком до того, как впервые услышал проповедь Христа, после которой отправился вслед за ним. Таким образом Фома стал одним из 12 апостолов Иисуса.

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Когда Христос воскрес после распятия, Фомы рядом не было, а потому он не поверил рассказам присутствующих апостолов. Он им сказал, что должен сам убедиться в этом, увидев на теле Иисуса раны от гвоздей. Так и произошло, когда Христос явился перед апостолами. Именно поэтому Фому называют Неверующий.

Святой обошел с проповедями множество территорий, а также основал множество церковь.

По старому стилю верующие отмечают зачатие Иоанна Предтечи.

Кто празднует день ангела 6 октября 2023 года

Сегодня, 6 октября, именины празднуют Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса.

Что нельзя делать 6 октября 2023 года

В этот день нельзя врать, поскольку ложь может принести неудачу.

Нельзя сплетничать, осуждать, сквернословить.

Запрещено лениться и бездельничать.

Не стоит отказывать нуждающимся в помощи.

Нельзя хвастаться богатством.

Что можно делать сегодня

Сегодня, 6 октября, нужно молиться Фоме. Он является покровителем честного достатка и всех трудолюбивых людей. Его благодарят за помощь в работе.

Наши предки в этот праздник пекли караваи и хлеб, горбушку от которого отдавали бедным.

Хозяйки делали запасы на зиму, а мужчины заготавливали дрова.

Народные приметы на 6 октября 2023 года