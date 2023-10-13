На п’ятницю, 13 жовтня 2023 року, в Україні припадає Міжнародний день зі зниження ризику лих.

Які свята відзначають 13 жовтня 2023 року в Україні, про прикмети і заборони та у кого іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Який сьогодні день в Україні

Міжнародний день зі зниження ризику лих був створений з ініціативи ООН 22 грудня 1989 року. Він присвячений поширенню інформації про те, як зменшити небезпеки лих. Примітно, що щороку свято має нову тему.

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Хто святкує День ангела 13 жовтня 2023 року

День ангела (іменини), у п’ятницю відзначають володарі наступних імен – Олександр, Олександра, Олексій, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен.

Більшість імен в Україні поширені, тому не забудьте привітати своїх друзів і близьких.

Що не можна робити 13 жовтня 2023 року

І хоча за новим церковним календарем великих свят на 13 жовтня немає, у п’ятницю заборонено спати на постільній білизні з плямами та дірками. Заборонено також відходити від запаленої печі далеко – є ймовірність пожежі та невдачі в житті.

Брудне і протерте взуття також має бути недоторканим цього дня – оберіть для ходьби нову і красиву пару, інакше можна привернути невдачу.

Що можна робити сьогодні

Нагадаємо, що раніше в Україні відзначали Покрову 14 жовтня, і за день до свята припадав Григорів день. На нього було заведено спалювати в печі стару солому, щоб позбутися псування і привернути до дому удачу. Люди у віці в цю дату спалювали личаки, щоб позбутися болю в ногах – саме тому потрібно одягати нову пару.

Народні прикмети на 13 жовтня 2023 року