На пятницу, 13 октября 2023 года, в Украине приходится Международный день по снижению риска бедствий.

Какие праздники отмечают 13 октября 2023 года в Украине, о приметах и запретах и у кого именины — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня день в Украине

Международный день по снижению риска бедствий был создан по инициативе ООН 22 декабря 1989 года. Он посвящен распространению информации о том, как уменьшить опасности бедствий. Примечательно, что каждый год праздник имеет новую тему.

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Кто празднует День ангела 13 октября 2023 года

День ангела (именины), в пятницу отмечают обладатели следующих имен — Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен.

Большинство имен в Украине распространенные, поэтому не забудьте поздравить своих друзей и близких.

Что нельзя делать 13 октября 2023 года

И хотя по новому церковному календарю больших праздников на 13 октября нет, в пятницу запрещено спать на постельном белье с пятнами и дырками. Запрещено также отходить от зажженной печи далеко — есть вероятность пожара и неудачи в жизни.

Грязная и протертая обувь также должна быть нетронутой в этот день — выберете для ходьбы новую и красивую пару, иначе можно привлечь неудачу.

Что можно делать сегодня

Напомним, что ранее в Украине отмечали Покров 14 октября, и задень до праздника приходился Григорьев день. На него было принято сжигать в печи старую солому, чтобы избавиться от порчи и привлечь к дому удачу. Старые люди в эту дату сжигали лапти, чтобы избавиться от боли в ногах — именно поэтому нужно одевать новую пару.

Народные приметы на 13 октября 2023 года