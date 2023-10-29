На неділю, 29 жовтня, в Україні припадає День автомобіліста і дорожника, День працівників служби позавідомчої охорони та День пам’яті святої мучениці Анастасії.

Які свята відзначають 29 жовтня 2023 року в Україні, іменини, прикмети та заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято – 29 жовтня 2023 року

День пам’яті мучениці Анастасії Римської припадає на 29 жовтня. Відомо, що свята прийняла мученицьку смерть під час гоніння на християн за імператора Діоклетіана. Наші предки вірили, що Анастасія може позбавляти від уз вагітності.

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Який сьогодні, 29 жовтня 2023 року, день в Україні

День автомобіліста і дорожника – професійне свято, яке щорічно відзначають в останню неділю жовтня. Воно присвячене всім тим, хто любить керувати транспортними засобами, або присвятив своє життя створенню першокласних доріг. І нехай нам є куди рости, навіть в умовах війни ми продовжуємо ставати кращими.

День працівників служби позавідомчої охорони – це розвинена служба МВС, яка слідкує за правопорядком та цілісності й схоронності об’єктів володіння.

Хто святкує день ангела 29 жовтня 2023 року

Іменини на суботу відзначатимуть володарі таких імен: Олексій, Георгій, Дементій, Євген, Єгор, Іван, Леонтій, Ян.

Що не можна робити 29 жовтня 2023 року

Наші предки вірили, що це дуже невдалий день для ухвалення важливих рішень. Перенесіть усі знакові події у вашому житті на потім.

Відмовтеся від тривалих подорожей і важкої фізичної праці. Дорога буде довгою, а ось робота з важким інструментом може підкосити здоров’я.

Що можна робити сьогодні

Цього дня варто молитися за здоров’я майбутньої дитини, а юні матері просили заступництва. Можна піти до церкви і поставити свічку за близьких, яких уже немає поруч.

Народні прикмети на 29 жовтня 2023 року