На воскресенье, 29 октября, в Украине приходится День автомобилиста и дорожника, День работников службы вневедомственной охраны и День памяти святой мученицы Анастасии.

Какие праздники отмечают 29 октября 2023 года в Украине, именины, приметы и запреты на этот день — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня праздник — 29 октября 2023

День памяти мученицы Анастасии Римской приходится на 29 октября. Известно, что святая приняла мученическую смерть во время гонения на христиан при императоре Диоклетиан. Наши предки верили, что Анастасия может избавлять от уз беременности.

Сейчас смотрят

Какой сегодня, 29 октября 2023, день в Украине

День автомобилиста и дорожника — профессиональный праздник, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября. Он посвящен всем тем, кто любит управлять транспортными средствами, или посвятил свою жизнь созданию первоклассных дорог. И пусть нам есть куда расти, даже в условиях войны мы продолжаем становиться лучше.

День работников службы вневедомственной охраны — это развитая служба МВД, которая следит за правопорядком и целостности и сохранности объектов владения.

Кто празднует день ангела 29 октября 2023 года

Именины на субботу будут отмечать обладатели следующих имен: Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Ян.

Что нельзя делать 29 октября 2023 года

Наши предки верили, что это очень неудачный день для принятия важных решений. Перенесите все знаковые события в вашей жизни на потом.

Откажитесь от длительных путешествий и тяжелого физического труда. Дорога будет долгой, а вот работа с тяжелым инструментом может подкосить здоровье.

Что можно делать сегодня

В этот день стоит молиться за здоровье будущего ребенка, а юные матери просили заступничества. Можно пойти в церковь и поставить свечу за близких, которых уже нет рядом.

Народные приметы на 29 октября 2023 года