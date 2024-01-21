У неділю, 21 січня, українці відзначатимуть Міжнародний день обіймів і вшановуватимуть пам’ять преподобного Максима Сповідника.

Які свята відзначають 21 січня 2024 року в Україні, іменини, прикмети і заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято – 21 січня 2024 року

День пам’яті преподобного Максима Сповідника присвячений людині, яка присвятила своє життя вірі в Бога і служінню. Відомо, що Сповідник з дитинства навчався граматиці та філософії, і завдяки знанням став секретарем імператора Іраклія. Уже в похилому віці він вирушив у дорогу, і з того моменту почалося його проповідництво.

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Який сьогодні, 21 січня 2024 року, день в Україні

Міжнародний день обіймів – неофіційне свято, яке відзначають 21 січня в низці країн. Відомо, що дата бере свій початок у США, де 1986 року встановили цей день Днем обіймів. Уже через деякий час подія поширилася по всьому світу. Не забудьте порадувати обіймами своїх друзів, близьких і родину.

Хто святкує день ангела 21 січня 2024 року

21 січня день ангела відзначають Агнеса, Григорій, Євгеній, Василина, Домна, Юліан, Сидір, Антон, Омелян, Ярослава.

Що не можна робити 21 січня 2024 року

Відомо, що цього дня не можна їсти м’ясо і продукти тваринного походження. Церква також не рекомендує плакати, і навіть змінювати свою зовнішність – похід до перукаря краще відкласти на потім, якщо є така можливість.

Що можна робити сьогодні

Цього дня заведено молитися в церкві – глава сім’ї просить захисту для його будинку і своїх близьких.

На Максима також потрібно миритися з людьми – прощати їм помилки і самому просити цього в інших, яких ви могли образити.

Народні прикмети на 21 січня 2024 року

У нічному небі хмари – чекайте гарного врожаю.

Запланована зустріч так і не відбулася – чекайте хороших новин.

Ясне небо на Максима – урожай буде поганим.

Зробив добру справу – чекайте хороших новин.